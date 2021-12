Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Biedt nu een geweldige feestelijke Sky Sports-deal waarmee je Premier League en andere live en on-demand sportevenementen krijgt voor slechts £ 25 per maand.

Op een sportlidmaatschap krijg je meer dan 25% korting als je vóór 3 januari 2022 van deze aanbieding gebruikmaakt.

U betaalt slechts £ 25 per maand gedurende vier maanden, zodat u tot eind april alle Sky 's Premier League-wedstrijden en alle andere Sky Sports-kanalen kunt bekijken. Je kunt ook het hele World Darts Championship bekijken.

Premier League-wedstrijden die tijdens de feestdagen live op Sky Sports te zien zijn, zijn onder meer Aston Villa vs Chelsea en Brighton vs Brentford op tweede kerstdag, plus titeluitdagers Chelsea vs Liverpool op 2 januari.

De deal is beschikbaar voor alle nieuwe Now- leden en bestaande Sports Month-leden die zich in de laatste 30 dagen van hun huidige aanbieding bevinden.

Er is geen contract om te ondertekenen en klanten kunnen op elk moment opzeggen - alleen betalen voor de maand waarin ze annuleren.

Op de Now-homepage vind je meer informatie over de Sports-deal en hoe je de aanbieding kunt verzilveren.

We raden je ook aan om een Boost aan te schaffen om de beeldkwaliteit te verhogen naar 1080p en audio naar 5.1. Het maakt een groot verschil bij het kijken naar wedstrijden.