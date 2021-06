Skys Now-service om een prijsverlaging te krijgen, geaggregeerde kanaalpassen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Now-streamingservice verlaagt de prijs van een van zijn meest populaire passen: bioscooplidmaatschap.

Momenteel geprijsd op £ 11,99 per maand , vanaf juli wordt deze verlaagd naar £ 9,99 per maand. Dat brengt het in lijn met Now s Entertainment Membership, al is daar ook verandering in gekomen.

Naast de beste Sky- kanalen, zoals Sky Atlantic en Sky One, plus boxsets van verschillende bronnen, biedt het entertainmentpakket nu toegang tot tv-inhoud voor kinderen. Dat was voorheen een betaalde extra als losse pas.

Dat betekent dat shows van onder meer Nickelodeon, Cartoon Network en Boomerang nu zijn inbegrepen voor de ene maandelijkse vergoeding.

Het is echter niet allemaal goed nieuws. Nu gaat Boost - de add-on die de beeldkwaliteit opkrikt naar Full HD (van 720p) en audio naar 5.1 (van stereo) - omhoog naar £ 5 per maand. Het is ook vereist als u tegelijkertijd naar drie apparaten wilt streamen. Zonder Boost zijn Now-gebruikers vanaf juli beperkt tot streaming naar één apparaat tegelijk.

Sky vertelde eerder aan Pocket-lint dat Now Boost in de toekomst verder kan worden verbeterd , met 4K HDR en Dolby Atmos duidelijke mogelijkheden.

De Sports Membership-abonnementen blijven dezelfde prijs als voorheen: £ 9,99 voor een dag toegang, £ 33,99 per maand .

Geschreven door Rik Henderson.