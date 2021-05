Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De zelfstandige streamingdienst van Sky, Now (voorheen Now TV), zal in de toekomst regelmatiger worden bijgewerkt en de acceptatie van 4K HDR staat voorop in zijn gedachten.

Tijdens een persconferentie legde Skys chief product officer, Fraser Stirling, uit dat er een mogelijkheid is voor de Boost-add-on om uit te breiden naar 4K HDR. Het zou op een gegeven moment zelfs Dolby Atmos-audio kunnen krijgen.

"We proberen altijd de lat hoger te leggen voor de kwaliteit van de inhoud", zei hij. "Als je in een streamingwereld bent, zijn er altijd uitdagingen, maar niet zoveel als vroeger. Ik denk dat het mooie van de Boost-add-on is dat [4K HDR] iets is waarin we echt kunnen investeren.

"We zijn altijd op weg om het beste niveau van inhoud aan te bieden, dus dat is iets waar we zeker naar kijken."

De Boost-add-on van Now kost £ 3 per maand en maakt Full HD-streaming plus 5.1-audio mogelijk. Zonder dit streamt Now op 720p en in stereo.

Ook mogelijk voor toekomstige opname is Dolby Atmos: "Ik denk dat dat op een gegeven moment moet gebeuren", voegde Stirling eraan toe. "Ik denk dat object-naar-object gecodeerde audio echt bij [de 4K HDR] -ervaring hoort.

"We kijken hoe we dat allemaal in onze streaminginfrastructuur willen aansluiten en naar buiten willen brengen. Het kan even duren voordat we er zijn."

Twee andere besproken gebieden waren nieuwe Now-hardware en profielen voor de streamingdienst.

Sky heeft momenteel geen plannen om zijn Smart Stick te upgraden. In feite zal het in de toekomst misschien niet meer speciale apparaten produceren, maar in plaats daarvan graag doorgaan met het beschikbaar maken van de service op alle andere apparaten, Smart TVs en gameconsoles.

"We hebben momenteel geen plannen om een nieuwe streamingstick te maken. Ik denk dat de focus echt ligt op de ervaring van alle platforms die we hebben, en dan kijken naar de beste platforms om uit te breiden."

Ten slotte, aangezien de nieuwe gebruikerservaring van Now sterk gericht is op personalisatie, vroeg Pocket-lint of er profielen naar de streamingdienst konden komen.

"De mogelijkheid om profielen in de ervaring te hebben wanneer je in die zone van 12 voet komt voor zoiets als streamen, we begrijpen het belang daarvan. Maar we willen ervoor zorgen dat we alle onderliggende personalisatie-elementen eerst gesorteerd krijgen", antwoordde Stirling .

"We willen ervoor zorgen dat we de behoefte aan profielen aanpakken voordat we gewoon naar profielen gaan. Anders heb je op dat moment alleen nog maar één klik gemaakt elke keer dat je de ervaring opent.

"We begrijpen de noodzaak van zowel de personalisatie, die we hebben en die we verbeteren, en hoe we dat vervolgens aan profielen koppelen wanneer de tijd rijp is."

Geschreven door Rik Henderson.