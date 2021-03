Nu is tv gewoon nu nu

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nu heeft de tv de tv gedumpt. In zijn naam, tenminste. De streamingdienst van Sky is nu, nu.

Naast een nieuw kleurenschema en een curvy logo, krijgt de service zelf een glanzende nieuwe look op zijn tv en mobiele apps.

De traditionele passen hebben ook een nieuwe naam gekregen en de naam van de "pas" is ook in de steek gelaten. Elk betaald abonnement wordt omgedoopt tot een Now- lidmaatschap, hoewel de categorieën hetzelfde zijn: entertainment, bioscoop, sport, kinderen en Hayu.

Boost is nog steeds beschikbaar voor £ 3 per maand om afbeeldingen te upgraden naar 1080p en audio 5.1.

Naast de tv-dienst heten internetpakketten nu Now Broadband - en dat is mede de reden waarom de naam is veranderd, vermoeden we.

"Now is altijd de thuisbasis geweest van kwaliteitsentertainment en onze nieuwe merkevolutie zorgt ervoor dat, zelfs in een hectische wereld, niemand het entertainment mist waar ze van houden", aldus Marina Storti, managing director van Now.

"Door van Now TV naar Now te gaan, combineren we onze kwaliteit van wereldklasse met briljante eenvoud. Deze directheid creëert een echte bestemming en gemeenschap voor degenen die houden van en leven voor het beste entertainment."

Je kunt hier alle nieuwe Now-aanbiedingen op de officiële website bekijken .

Geschreven door Rik Henderson.