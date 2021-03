TV-klanten hebben nu toegang tot Sky Sports on demand-content

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nu hebben tv-klanten met een Sky Sports Pass nu toegang tot meer dan 1000 uur aan on-demand content. Voorheen bood de pas alleen toegang tot livefeeds van de Sky Sports-kanalen.

Vanaf vandaag zijn er echter live-evenementen op aanvraag beschikbaar om bij te praten, terwijl documentaires, nieuwsprogrammas en hoogtepuntenpakketten beschikbaar zullen zijn om te streamen vanuit een nieuw deel van het Now TV- menu.

Dit was al beschikbaar op internet en mobiel, maar wordt nu toegevoegd aan de ervaring op het grote scherm, zoals via de Now TV Smart Stick , smart-tvs en andere streaming-apparaten.

Zodra een wedstrijd of sportevenement heeft plaatsgevonden, is deze tot zeven dagen op aanvraag beschikbaar. Dit omvat alle Premier League-wedstrijden die op Sky Sports worden getoond.

Het nieuwe gedeelte van de gebruikerservaring is opgesplitst in sporten, zodat u gemakkelijk de actie kunt vinden waarin u het meest geïnteresseerd bent.

Nu biedt tv toegang tot Sky Sports (plus entertainment, Sky Cinema en meer) zonder dat een contract nodig is. U kunt per dag (als u toegang wilt tot een specifieke wedstrijd of evenement) of per maand betalen. Het kost meestal £ 9,99 voor een 24-uurspas of £ 33,99 voor een maand. Er zijn echter vaak deals voor nieuwe of terugkerende klanten.

U kunt momenteel bijvoorbeeld een maandabonnement van Sky Sports krijgen voor £ 25 per maand gedurende de eerste drie maanden .

Geschreven door Rik Henderson.