Hoe stream ik GoldenEra - de GoldenEye 007 documentaire

(Pocket-lint) - GoldenEye 007 op de N64 wordt algemeen beschouwd als een van de beste games ooit gemaakt. De FPS heeft een hele reeks multiplayer console shooters voortgebracht.

In tegenstelling tot veel andere klassiekers is GoldenEye nog niet opnieuw uitgebracht, opnieuw gemaakt of geremasterd. Door juridisch getouwtrek en rechten is de game al 25 jaar in het ongewisse en hoewel er een kleine kans is dat er binnenkort een HD-versie voor Xbox komt, is het verhaal nu al legendarisch.

Daarom is het een mooi onderwerp voor een nieuwe documentaire film, GoldenEra, die nu beschikbaar is om te streamen.

Hier zijn de details over waar je de film kunt vinden en waar hij over gaat.

GoldenEra, geregisseerd door Drew Roller, is een 99 minuten durende documentaire over de creatie van het iconische N64-spel GoldenEye 007 en de erfenis ervan daarna.

Er wordt gesproken met het ontwikkelingsteam van Rare en er wordt gekeken naar het ontstaan van de game, hoe de licentie werd verkregen en wat de invloed ervan was op games toen en nu.

"De film laat zien dat het spel de standaard zette voor veel verschillende gameplay stijlen," zei de regisseur.

"GoldenEye 007 introduceerde ontwerpconventies die nu standaard zijn in talloze succesvolle titels. Als je vandaag een game speelt, zit er bijna zeker wat GoldenEye 007 DNA in. Dat maakt dit verhaal zo belangrijk om te vertellen."

De GoldenEra-documentaire is nu te huur of te koop op een aantal streamingplatforms, waaronder Prime Video, Apple TV, Sky Store en Google Play.

- In het Verenigd Koninkrijk kun je GoldenEra hier huren of kopen op Amazon.

Er is nog niets bekend over een release in de VS.

GoldenEra is ook te bekijken via Altitude.Film.

De volledige trailer van de GoldenEra GoldenEye 007 documentaire kunt u hieronder bekijken.

Geschreven door Rik Henderson.