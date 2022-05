Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er komt een Mario-film aan - zoveel weten we, maar er zijn genoeg details over de film die nog in de lucht hangen.

Van de cast tot wanneer je de film daadwerkelijk kunt verwachten, we hebben hier alle belangrijke feiten voor je verzameld.

We hebben een vaste releasedatum voor de Mario-film - Nintendo kondigde aan dat de film werd uitgesteld tot begin 2023, maar leverde gelukkig concrete data.

Dit is Miyamoto. Na overleg met Chris, mijn partner bij Illumination voor de Super Mario Bros. film, hebben we besloten om de wereldwijde release te verplaatsen naar de lente van 2023 - 28 april in Japan en 7 april in Noord-Amerika. Mijn oprechte excuses, maar ik beloof je dat het het wachten waard zal zijn. - Nintendo of America (@NintendoAmerica) 26 april 2022

Dat betekent dat je de film op 7 april 2023 in de bioscoop kunt zien in de VS, een Britse datum moet nog worden bevestigd.

Hoewel de film al een hele tijd bekend is, hebben we nog steeds geen still gezien, laat staan een trailer.

Dit laat veel ruimte voor speculaties over wat voor soort tekenstijl de animatiefilm zal gebruiken, en in hoeverre we kunnen verwachten dat het op verschillende games uit de langlopende serie zal lijken. Zodra er screenshots of trailers verschijnen, zullen we ze hier toevoegen om te bekijken.

Nintendo kreeg veel aandacht voor de aankondigingen van de cast van de film in 2021, met een groot aantal stemacteurs die zijn bevestigd voor de film.

De Super Mario Bros. Animated Film-film komt op 12/21/22 naar de bioscopen in Noord-Amerika!



Bekijk hieronder de stemmencast voor de aankomende film pic.twitter.com/Xj31P6hk6y- Nintendo of America (@NintendoAmerica) 23 september 2021

De meeste aandacht ging uit naar de centrale casting van Chris Pratt als Mario, wat enige kritiek opleverde omdat de hoofdrolspeler al in zoveel films te zien is geweest.

Andere leuke castingelementen waren Jack Black als een vermoedelijk onbedwingbare Bowser en megaster Anya Taylor-Joy als Peach. De volledige lijst met bevestigde castleden vind je hieronder:

Chris Pratt als Mario

Anya Taylor-Joy als Prinses Peach

Charlie Day als Luigi

Jack Black zal Bowser spelen

Keegan-Michael Key als Toad

Seth Rogen als Donkey Kong

Fred Armisen als Cranky Kong

Kevin Michael Richardson als Kamek

Sebastian Maniscalco als Spike

Een ander belangrijk punt dat nog in de lucht hangt voor de aankomende film is wat voor verhaal het zal vertellen - het is duidelijk dat er een bepaald cyclisch ritme zit in de eenvoudige verhalen van de games over prinsessen die gered worden en schurken die verslagen worden.

We zullen moeten wachten om meer te weten te komen om precies te weten te komen hoe uitgebreid het verhaal is dat Nintendo voor de film plant, of dat het net zo kaal zal zijn.

Geschreven door Max Freeman-Mills.