Nintendo stelt Super Mario Bros. film uit tot 2023

(Pocket-lint) - Nintendo heeft aangekondigd dat de release van de tekenfilm Super Mario Bros. is uitgesteld, waardoor de film van de geplande releasedatum van 23 december 2022 is verschoven naar de lente van 2023.

De aankondiging komt op typische Nintendo-manier - het is beleefd en verontschuldigend, bedoelen we. We hebben geen exacte datum in 2023 om de film nu op vast te pinnen, maar dat zal ongetwijfeld met de tijd naar boven komen.

Dit is Miyamoto. Na overleg met Chris, mijn partner bij Illumination op de Super Mario Bros. film, hebben we besloten om de wereldwijde release te verplaatsen naar de lente van 2023 - 28 april in Japan en 7 april in Noord-Amerika. Mijn diepste verontschuldigingen, maar ik beloof dat het het wachten waard zal zijn. - Nintendo of America (@NintendoAmerica) 26 april 2022

Er is nog niet veel bekend over de film, qua verhaallijn, hoewel je gerust kunt raden dat het Mario zal volgen terwijl hij Peach probeert te redden uit een of andere situatie, maar we weten wel een hoop van de hoofdcast nadat Nintendo ze vorig jaar onthulde.

De casting van Chris Pratt als Mario werd veel gememoreerd, maar sterren als Anya Taylor-Joy als Peach en Jack Black als Bowser laten het klinken alsof het een behoorlijk interessant ensemble kan worden.

In tegenstelling tot de rampzalige (maar interessante) live-action bewerking uit 1993, wordt dit een animatiefilm, wat fans moet geruststellen dat het dichter bij de magie blijft die Nintendo's games zo eindeloos leuk maakt.

Geschreven door Max Freeman-Mills.