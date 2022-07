Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Netflix werkt samen met Sennheiser om een nieuwe ruimtelijke audio-ervaring te bieden die werkt op alle apparaten.

Dankzij de technologie van Sennheiser zal Netflix-inhoud met stereo-audio worden versterkt met dit nieuwe meeslepende surroundgeluid. Sennheiser zei dat de ervaring compatibel is met alle apparaten, en op alle Netflix streaming plannen. Er zijn geen surround sound-luidsprekers of thuisbioscoopapparatuur voor nodig. De technologie, Ambeo 2-Channel Spatial Audio genaamd, werkt op standaard stereoluidsprekers.

Sennheiser zegt dat Ambeo tot doel heeft om "een verbeterde audio-ervaring te leveren overal waar stereo vandaag de dag wordt geleverd, of het nu gaat om standaard tv-toestellen, stereosystemen, koptelefoons, tablets of laptops". Een aantal partners van Sennheiser hebben met het bedrijf samengewerkt om Ambeo aan te bieden, waaronder Netflix. Sterker nog, de eerste titel die Ambeo gebruikt is seizoen vier van Stranger Things.

Als de audio-uitgang van je apparaat is ingesteld op stereo-audio, hoef je geen instellingen aan te passen om Ambeo te proberen. Het zal de standaardinstelling zijn voor tweekanaals opstellingen voor titels. (Zoek gewoon naar "ruimtelijke audio" in de zoekbalk van Netflix om titels te vinden.) Dus, Netflix-abonnees die geen surround sound-luidsprekers of apparaten hebben die ruimtelijke audio ondersteunen, zullen nog steeds zien dat ruimtelijke audio automatisch is ingeschakeld bij het bekijken van een compatibele tv-show of film. Als je wel ruimtelijke audio-compatibele apparaten hebt, zoals de AirPods, zal er niets veranderen.

