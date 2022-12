Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Seizoen 3 van The Umbrella Academy eindigde met meer vragen dan antwoorden, dus het is maar goed dat Netflix al opdracht had gegeven voor een seizoen 4.

In augustus 2022 werd aangekondigd dat de show terugkeert voor een "vierde en laatste seizoen".

Hier is alles wat je er tot nu toe over moet weten.

The Umbrella Academy seizoen 4 geruchte releasedatum

Het filmen van seizoen 4 zou beginnen op 6 februari 2023, aldus Moviesr.net (zoals ook bevestigd door hoofdrolspeler Robert Sheehan hieronder). Het zou zelfs al in mei klaar kunnen zijn.

Bron: Robert Sheehan (Klaus Hargreeves)' Instagram live pic.twitter.com/fyKr9pzaHr- TUA S4 IS BEVESTIGD (@tua_updates) 9 december 2022.

Dat betekent dat het hele seizoen eind 2023 zou kunnen arriveren, hoewel begin 2024 een realistischer doel is.

Hoe The Umbrella Academy seizoen 4 te bekijken

Het hele seizoen zal exclusief beschikbaar zijn op Netflix.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Hoeveel afleveringen heeft The Umbrella Academy seizoen 4?

Hoewel er in seizoen 1 tot en met 3 van The Umbrella Academy elk 10 afleveringen waren, heeft showrunner Steve Blackman bevestigd dat er in seizoen 4 slechts 6 afleveringen zullen zijn.

"Maar je gaat ze geweldig vinden," postte hij op Twitter.

Het is waar. Maar je gaat van ze houden. https://t.co/jV9ysCcPK0- Steve Blackman (@SteveBlackmanTV) 14 december 2022

The Umbrella Academy seizoen 4 plot

Kijk nu weg als je spoilers voor seizoen 1, 2 en 3 wilt vermijden.

Nadat ze de meerderheid van de Sparrow Academy en een andere versie van Reginald hebben verslagen, is de familie Hargreeves hun krachten kwijt en is de wereld schijnbaar weer "gereset" naar normaal.

Sloane (van de Sparrow Academy) wordt echter vermist, de andere broers en zussen zijn uit elkaar gegaan en Ben (die nu nog leeft) is naar Zuid-Korea gereisd. We moeten nog te weten komen wat de volgende stap is voor het team, hoewel, volgens fan Twitter feed @tua_updates, de plot negen jaar later zal oppakken als ze zich moeten herenigen om de wereld een laatste keer te redden.

Lees hier de volledige samenvatting van seizoen 4: pic.twitter.com/8YxQGzqEsY- TUA S4 IS CONFIRMED (@tua_updates) 16 december 2022

The Umbrella Academy seizoen 4 cast en crew

De gehele originele cast zal terugkeren, inclusief Elliott Page als Viktor, en de uitstekende Robert Sheehan als Klaus. Nu Ben weer leeft, zal Justin H Min ook meer te zien zijn - net als in seizoen 3.

Het enige andere castingnieuws voor nu is dat Javon Walton (The Addams Family 2, Euphoria) een nog niet gespecificeerde rol zal spelen in de nieuwe serie.

Hoe The Umbrella Academy in te halen

Alle 30 afleveringen van The Umbrella Academy seizoen 1, 2 en 3 zijn beschikbaar om door te bingen op Netflix.

Is er een The Umbrella Academy seizoen 4 trailer?

Gezien het feit dat we alleen de bevestiging van een seizoen 4 hebben gezien, is er nog geen echte teaser of trailer.

We updaten wanneer er een verschijnt. In de tussentijd, geniet van de seizoen 3 bloopers reel hieronder.

Je wilde The Umbrella Academy bloopers? Nou, #TUDUM heeft je gedekt! pic.twitter.com/ywbLQanEnP- Netflix (@netflix) 24 september 2022

Komt er een The Umbrella Academy seizoen 5?

Helaas is bevestigd dat seizoen 4 van The Umbrella Academy het laatste zal zijn. Netflix beschrijft het als het vierde en laatste avontuur voor de familie Hargreeves.

Familiebijeenkomst, Brellies: We gaan op een vierde en laatste avontuur. pic.twitter.com/0zOYDb6Jwm- Umbrella Academy (@UmbrellaAcad) August 25, 2022.

Geschreven door Rik Henderson.