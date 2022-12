Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Bijna vier jaar na zijn laatste optreden als John Luther - en 13 jaar nadat het personage voor het eerst op het scherm verscheen - keert Idris Elba terug als de uitstekende maar gecompliceerde detective in een film getiteld 'Luther: The Fallen Sun'.

Dit is alles wat je moet weten over Luther: The Fallen Sun film, inclusief wanneer hij uitkomt, waar hij naar verwachting over zal gaan, wat je ervoor moet kijken en hoe je hem kunt bekijken als hij uitkomt.

Luther: The Fallen Sun releasedatum

Maart 2023

Luther: The Fallen Sun film komt uit in maart 2023. Dat hebben zowel Idris Elba als Netflix bevestigd op Twitter. De productie begon in november 2021, dus het staat al een tijdje op de kaarten.

Voor nu is dat zo veel van de datum als we weten, maar we vermoeden dat het niet lang zal duren voordat een exacte releasedatum wordt gedetailleerd. We zullen dit bericht bijwerken zodra we meer weten.

Hoe te kijken naar Luther: The Fallen Sun

Luther: The Fallen Sun staat op Netflix als het uitkomt, dus je hebt een Netflix-abonnement nodig om het te bekijken.

De vijf seizoenen van de tv-serie Luther, waarop de film is gebaseerd, werden aanvankelijk uitgezonden op de BBC, maar Netflix heeft de film overgenomen.

Waar gaat Luther: The Fallen Sun over?

Volgens Idris Elba is Luther: The Fall Sun film een "big scale verison of the TV show". Er wordt gezegd dat het een donkere thriller is - zoals de tv-serie was - en hij zei dat Luther-fans ervan zullen houden, evenals nieuwe fans.

JustWatch publiceerde de synopsis voor de film als: "Een gruwelijke seriemoordenaar terroriseert Londen terwijl de briljante maar in ongenade gevallen detective John Luther achter de tralies zit. Achtervolgd door zijn falen om de cyberpsychopaat te vangen die hem nu beschimpt, besluit Luther uit de gevangenis te breken om de klus met alle mogelijke middelen te klaren."

Luther: The Fallen Sun cast

Luther: The Fallen Sun is geschreven door Neil Cross en geregisseerd door Jamie Payne.

De volgende acteurs en actrices zijn bevestigd voor Luther: The Fallen Sun film:

Idris Elba als John Luther

Dermot Crowley als DSU Martin Schenk

Peter Theobalds als DC Williams

Lauryn Ajufo als Anya

Arkadi Kachimov - Einar Kuusk

Lydia Deng - Natasha Patel

Barman - Andy Apollo

Gamer op live stream - Cain Aiden

Reddingswerker - Callum Chiplin

Forensisch ambtenaar - Daniel Eghan

Gevangene - James Travis

Nikki Athan

Cynthia Erivo

Andy Serkis

Jess Liaudin

Wat te kijken vóór Luther: The Fallen Sun film

Luther: The Fallen Sun film is gebaseerd op de BBC-televisieserie Luther, die voor het eerst verscheen in 2010. Er waren vijf seizoenen van de misdaadserie, met in totaal 20 afleveringen. De finale van seizoen 5 van Luther werd uitgezonden op 4 januari 2019.

Idris Elba zei dat je de vorige seizoenen van de tv-serie Luther niet hoeft te hebben bekeken om van de komende film te genieten, hoewel we vermoeden dat het geen kwaad kan om ze te hebben bekeken om een goed gevoel te krijgen voor zijn gecompliceerde personage.

Als je de vijf seizoenen van Luther wilt inhalen voordat de film uitkomt, kun je alle 20 afleveringen bekijken op BBC iPlayer.

Is er een trailer voor Luther: The Fallen Sun?

Nee, nog niet. Netflix heeft alleen de releasedatum en drie beelden van de Luther: The Fallen Sun film gedeeld.

Het moet nog een trailer vrijgeven, hoewel we verwachten dat er binnenkort iets zal verschijnen. Houd deze ruimte in de gaten en we zullen hem droppen zodra hij beschikbaar is.

Geschreven door Britta O'Boyle.