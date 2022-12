Netflix voegt Nike workouts toe voor fitness thuis

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Netflix heeft aangekondigd dat het op 30 december een reeks Nike Training Club-workouts aan zijn catalogus toevoegt, waardoor gebruikers toegang krijgen tot workouts op elk gewenst apparaat.

De workouts brengen geen extra kosten met zich mee en werken op je tv, iets wat voorheen alleen mogelijk was voor Nike Training Club-gebruikers als ze hun telefoon- of tabletscherm naar een groter scherm stuurden.

Er zal blijkbaar in totaal meer dan 30 uur aan video zijn, uitgebracht in twee delen. De eerste, die op 30 december arriveert, zal in totaal 46 video's bevatten, waaronder enkele series om je te helpen nieuwe workouts en technieken onder de knie te krijgen.

Dit lijkt een win-win - gebruikers krijgen een nieuwe reeks workout video's om te volgen die echt professioneel zijn, terwijl Nike een nieuwe etalage krijgt om reclame te maken voor zijn fitnessplannen.

Netflix, ondertussen, zou dit kunnen zien als een grote eerste stap naar het maken van fitness een belangrijk onderdeel van haar aanbod, aangezien meer en meer mensen nu kiezen om te trainen in de voorkant van een gids op hun tv waar mogelijk.

Op dit moment is het niet super duidelijk wanneer de tweede partij video's zal worden gelanceerd, maar Nike zegt dat er in totaal 90 workouts zullen zijn tegen het einde, dus je zou aannemen dat dit de eerste helft is, met meer schijnbaar komende "gedurende 2023".

Totdat de workouts komen, heb je echter geen andere keuze dan tv en films te blijven kijken op Netflix - bekijk wat wij denken dat de top shows zijn om nu te binge.

Geschreven door Max Freeman-Mills.