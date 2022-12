Netflix en Disney+ wachtwoord delen illegaal in VK, zegt IPO

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - In het Verenigd Koninkrijk is het illegaal om de wachtwoorden van accounts van streamingdiensten te delen met vrienden en familie.

Het Intellectual Property Office is een onderdeel van de Britse overheid en heeft bevestigd dat het delen van wachtwoorden van diensten als Netlix, Disney+, Spotify en Amazon Prime Video in strijd is met de Britse wet.

"Er is een reeks bepalingen in het straf- en burgerlijk recht die van toepassing kunnen zijn in het geval van het delen van wachtwoorden waarbij het de bedoeling is om een gebruiker zonder betaling toegang te geven tot auteursrechtelijk beschermde werken," onthulde het (zoals gemeld door de BBC).

"Deze bepalingen kunnen betrekking hebben op schending van contractuele voorwaarden, fraude of secundaire inbreuk op het auteursrecht, afhankelijk van de omstandigheden.

"Wanneer deze bepalingen in het burgerlijk recht zijn opgenomen, is het aan de dienstverlener om indien nodig gerechtelijke stappen te ondernemen."

Het is gebruikelijk dat gebruikers hun accounts delen met anderen buiten een huishouden - iets dat Netflix het afgelopen jaar heeft gezworen aan te pakken. Nu lijkt het erop dat dit zelfs kan leiden tot een strafrechtelijke veroordeling.

Er is momenteel echter geen enkele aanwijzing van een van de grote streamingdiensten dat ze bereid zijn zo ver te gaan. In plaats daarvan hebben of introduceren Netflix en zijn rivalen maatregelen om mensen aan te moedigen hun eigen account aan te maken. Zij hebben ook een nieuw, goedkoper, advertentieondersteund Netflix Basic-niveau toegevoegd voor degenen die moeite hebben om de duurdere alternatieven te betalen.

Geschreven door Rik Henderson.