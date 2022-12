Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De trailer voor de Netflix docuserie van prins Harry en Meghan Markle is er.

In 2020 tekenden de hertog en hertogin van Sussex een meerjarige deal met Netflix om content te produceren via hun productiestudio Archewell. De overeenkomst omvatte documentaires, films, scripted shows, kindercontent - en zelfs een docuserie met de Sussexes zelf in de hoofdrol. Op 1 december gaf Netflix eindelijk een trailer vrij voor de komende serie, simpelweg getiteld Harry en Meghan.

Harry en Meghan: wat je moet weten

Harry en Meghan is een aankomende zesdelige documentaireserie over de hertog en hertogin van Sussex. Volgens Page Six werkt Netflix al enige tijd aan het project en filmt het stel in hun huis in Montecito en tijdens hun reis naar New York City in september 2021.

De studio had niet bevestigd dat het werkte aan een docuserie totdat het in december 2022 een trailer vrijgaf. Op de vraag waarom ze de reality show hebben gemaakt, zegt Harry in de trailer: "Niemand ziet wat er achter gesloten deuren gebeurt. Ik moest alles doen om mijn familie te beschermen." Meghan voegt daar vervolgens aan toe: "Als de inzet zo hoog is, is het dan niet logischer om ons verhaal van ons te horen?"

Hier is hoe Netflix Harry en Meghan beschreef in zijn persverklaring:

"In de kern lijkt hun relatie op vele andere: Ze ontmoetten elkaar, hadden een wervelende romance, werden verliefd, trouwden, kregen kinderen en bouwden een leven op gebaseerd op gedeelde waarden en wederzijdse ondersteuning van elkaars werk en ambities. Maar de hertog en hertogin van Sussex zijn geen gewoon stel. Hun verhaal is een van de meest spraakmakende liefdesverhalen uit de geschiedenis, en zelfs de meest verstokte fans en volgers van hun verhaal hebben het nog nooit zo gehoord.



Harry en Meghan is een ongekende zesdelige documentaireserie die het verloop van hun relatie verkent, van de begindagen van de verkering van het paar tot de uitdagingen en controverses die hen ertoe brachten zich terug te trekken uit de koninklijke familie. De serie bevat interviews met familie en vrienden die nooit eerder publiekelijk over de relatie van het paar hebben gesproken, maar ook historici en journalisten die ontleden hoe de media Harry en Meghans relatie met de koninklijke familie en het Gemenebest in het algemeen hebben beïnvloed."

Harry en Meghan: Verschijningsdatum

Volgens People zal Harry en Megan ergens in december 2022 te streamen zijn - hoewel dit niet is bevestigd door Netflix. Page Six meldde dat de docuserie op 8 december uitkomt, maar deze datum is nog niet officieel.

Harry en Meghan: waar te bekijken

De nieuwe serie zal exclusief op Netflix gestreamd worden. Het is onderdeel van de meerjarige deal van de Sussexen met Netflix, waarin hun productiemaatschappij Archewell Productions documentaires, docuseries, speelfilms, scripts en kinderprogramma's zal produceren.

Harry en Meghan: Cast en crew

In Harry and Meghan zullen Prins Harry en Meghan Markle natuurlijk centraal staan. Maar de serie bevat ook commentaar van goede vrienden en familieleden, van wie velen nooit in het openbaar hebben gesproken over wat ze hebben gezien of gehoord, en van historici over de relatie van de koninklijke familie met de media. De docuserie is geregisseerd door de met een Academy Award genomineerde en Emmy-winnende regisseur Liz Garbus.

In een interview met Variety sprak Meghan over de samenwerking met Garbus, regisseur van Love, Marilyn uit 2012: "Het is fijn om iemand ons verhaal te kunnen toevertrouwen - een doorgewinterde regisseur wiens werk ik al lang bewonder - zelfs als het betekent dat het misschien niet is zoals wij het zouden hebben verteld," zegt ze. "Maar dat is niet waarom we het vertellen. We vertrouwen ons verhaal toe aan iemand anders, en dat betekent dat het door hun lens zal gaan."

Uitvoerend producenten zijn Erica Sashin, Mark Monroe, Dan Cogan, Ben Browning, Chanel Pysnik, Jon Bardin en Mala Chapple.

Harry en Meghan: Trailers

Er is tot nu toe slechts één trailer voor Harry and Meghan. De één minuut durende clip bevat nooit eerder vertoonde beelden van de ex-royals, waaronder foto's van de huwelijksreceptie van het paar en van Meghans zwangerschappen. De trailer toont ook Harry en Meghan in de biechtstoel. Bij een foto van Meghan die in haar handen huilt, horen we Harry zeggen: "Niemand ziet wat er achter gesloten deuren gebeurt."

In zes afleveringen zal de serie de relatie van prins Harry en Meghan onderzoeken en wat leidde tot hun vertrek uit de koninklijke familie.

Geschreven door Maggie Tillman.