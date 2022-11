Stranger Things finale maakt je aan het huilen, zeggen Duffer Brothers

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Stranger Things komt tot een einde wanneer de laatste aflevering van het vijfde seizoen wordt uitgezonden en de makers hebben gesuggereerd dat het je zal doen huilen.

Matt Duffer van de Duffer Brothers onthulde dat, toen hij en zijn broer en zus het laatste seizoen aan Netflix voorlegden, het de head honchos van de streamingdienst aan het huilen bracht: "We kregen onze leidinggevenden aan het huilen, wat voor mij een goed teken was," zei hij tijdens een evenement in Los Angeles in het weekend. "De enige andere keren dat ik ze heb zien huilen waren begrotingsvergaderingen."

Uitvoerend producent Shawn Levy voegde eraan toe dat de Duffers, ondanks dat het genre-tv is, erin geslaagd zijn om het meer over de betrokken mensen te laten gaan dan over de monsters: "Als getuige en na in die twee uur durende pitch room te zijn geweest en dit eerste script te hebben gelezen... het ding over deze Duffer Brothers is dat, ook al is de show zo beroemd geworden, de personages zo iconisch en er is zoveel over de jaren '80 en het bovennatuurlijke, het gaat over deze mensen. Het gaat over deze personages.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

"Seizoen vijf is al zo duidelijk bezig met deze verhalen van de personages, want dat is altijd de levensader van Stranger Things geweest."

Zoals Netflix vorige week op Twitter plaatste, is het eerste volledige script al opgeleverd. Ross Duffer onthulde ook dat het tweede in de maak is: "We hebben het eerste script een paar weken geleden ingeleverd en zijn nu bezig met het tweede. Het is volle kracht vooruit," zei hij tijdens het evenement.

Helaas is nog niet bekend wanneer de opnames beginnen, dus het is ook onmogelijk om te weten wanneer het vijfde en laatste seizoen wordt uitgezonden. Wij denken 2024, gezien het vele werk. We houden u op de hoogte als we meer horen.

Geschreven door Rik Henderson.