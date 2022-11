Chris Rocks comedyspecial wordt de eerste liveshow op Netflix

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Netflix gaat vanaf "begin 2023" live shows streamen met als eerste een Chris Rock comedy special.

Begin dit jaar werd bekend dat Netlflix van plan was zich aan te sluiten bij collega-streamingdiensten als Amazon Prime Video en Apple TV+ met het uitzenden van live-programma's. In tegenstelling tot zijn collega's zal het echter geen live sportevenementen tonen.

In plaats daarvan zal het zich richten op comedyspecials en ongescripte televisieseries, zoals realityshows. Het zou zelfs zijn unieke positie als technologisch platform kunnen gebruiken om de kijker te laten stemmen in toekomstige talentenjachten.

Deadline meldde in mei dat danscompetitie Dance 100 de eerste zou kunnen zijn met live voting. Het zal worden gepresenteerd door Peloton-instructeur Ally Love en wordt in het Verenigd Koninkrijk gemaakt door Studio Lambert - hetzelfde productiebedrijf achter The Circle.

Sommige optredens op het volgende Netflix is a Joke festival worden ook getipt voor live uitzending. Het is nog niet bekend wie er zullen optreden, maar eerdere deelnemers waren onder meer Dave Chappelle, Larry David en Pete Davidson.

Netflix heeft nog geen vaste datum vastgesteld wanneer Chris Rock zijn live streaming plannen zal starten, maar gezien de vermelding "begin 2023" verwachten we dat het uiterlijk in de lente zal zijn.

Geschreven door Rik Henderson.