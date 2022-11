The Sandman seizoen 2: Wat we tot nu toe weten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - The Sandman keert terug op onze schermen. Na een enorm succesvol eerste seizoen op Netflix gaat de stripverfilming door, waarbij uitvoerend producent en originele schrijver Neil Gaiman heeft bevestigd dat het opnieuw in opdracht is gegeven.

Dat betekent dat de avonturen van Morpheus, Lucifer en de gevarieerde bewoners van de Dreaming terugkomen met meer duistere en verrukkelijke verhalen.

Hier is wat we er tot nu toe over weten.

The Sandman seizoen 2 releasedatum

Het is nog veel te vroeg om een datum te plakken op de première van The Sandman seizoen 2. Netflix kondigde pas begin november 2022 aan dat de "Dream Continues". Het filmen moet nog beginnen.

Hoe The Sandman seizoen 2 te bekijken

Als een Netflix origineel, zal het exclusief zijn voor de streamingdienst. U moet een Netflix-account hebben, hoewel het niet bekend is of het zal worden opgenomen voor abonnees van de goedkopere Netflix Basic met advertenties tier. We gokken dat het zal zijn - met advertenties, natuurlijk.

Hoeveel afleveringen zitten er in The Sandman seizoen 2?

Er zijn 11 afleveringen van The Sandman seizoen 1, maar er is nog geen indicatie of dat ook het geval zal zijn voor het tweede seizoen.

Hoe kun je The Sandman inhalen

Heel seizoen 1 van The Sandman is te bekijken op Netflix, inclusief de 10 hoofdverhaalafleveringen en de anthologieaflevering 11 die niet echt nodig is voor de continuïteit, maar twee fantastische verhalen presenteert die zich afspelen rond de wereld van Morpheus.

The Sandman seizoen 2 plot en details

Kijk nu weg om spoilers van seizoen 1 en 2 te vermijden.

Aan het einde van het seizoen (vóór de anthologie-aflevering) zweert Lucifer Morningstar wraak op Morpheus na zijn overwinning in de strijd om zijn helm uit de hel te halen. We zullen dit dus zeker zien gebeuren.

Het tweede seizoen gaat waarschijnlijk verder vanaf The Sandman comic #20 en de Season of Mists trade paperback. Daarin keert Dream terug naar de hel om Nada te redden - die we zagen in aflevering 4 van seizoen 1 van de serie. Het resulteert in een wending die zelfs de Heer van de Dromen niet had kunnen voorspellen.

Het seizoen zou ook kunnen overgaan in de gebeurtenissen van A Game of You - de volgende trade paperback in de stripreeks.

De cast en crew van The Sandman seizoen 2

De cast en crew voor seizoen 2 moet nog onthuld worden. Het is echter waarschijnlijk dat de hoofdrolspelers terugkomen, met Tom Sturrdige als Dream, Vivienne Acheampong als Lucienne, Patton Oswalt als de stem van Matthew the Raven, en Gwendoline Christie als Lucifer Morningstar.

Een verklaring van de bedenker en schrijver van The Sandman stripboeken en uitvoerend producent van de show, Neil Gaiman, suggereert dat die zullen terugkeren, samen met de rest van het productieteam:

"Het geeft me een ongelooflijk genoegen om te zeggen dat, in samenwerking met Netflix en Warner Bros, Allan Heinberg, David Goyer en ik nog meer van The Sandman verhalen tot leven zullen brengen," zei hij.

"Niemand zal hier blijer mee zijn dan de Sandman cast en crew: zij zijn de grootste Sandman fans die er zijn. En nu is het tijd om weer aan het werk te gaan."

Is er al een trailer voor The Sandman seizoen 2?

Aangezien het tweede seizoen nog maar net is aangekondigd, is het filmen nog niet eens begonnen, dus een volledige trailer laat nog even op zich wachten.

Er is wel een korte teaser video, zoals gepost op Twitter door Gaiman.

De geruchten zijn waar. Netflix is blij dat zovelen van jullie Sandman hebben bekeken, en datgene waarvan we allemaal hoopten dat het zou gebeuren... is inderdaad gebeurd... pic.twitter.com/zc5CrhsdZK- Neil Gaiman (@neilhimself) 3 november 2022

Wordt The Sandman vernieuwd voor een derde seizoen?

We hopen van wel. Er is echter nog geen bevestiging. Alleen het tweede seizoen is voorlopig in opdracht gegeven.

Geschreven door Rik Henderson.