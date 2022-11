Netflix's advertentie-ondersteunde tier werkt niet op de Apple TV bij lancering

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Netflix's afgeprijsde en advertentie-ondersteunde tier is nu live in een aantal landen, maar abonnees vinden dat het niet werkt op hun Apple TV.

De nieuwe Netflix Basic with Ads tier is nu live en kost slechts £4.99 / $6.99 / €5.49 per maand, maar je kunt eigenlijk geen content bekijken als je het probeert op een Apple TV box. Dat komt omdat de nieuwe tier nog niet wordt ondersteund, hoewel Netflix zegt dat het uiteindelijk zal worden.

Het is nog niet duidelijk waarom het Basic with Ads-tier niet werkt op de Apple TV-hardware, waarbij het bedrijf naar verluidt gebruikers vertelt dat ze gewoon andere apparaten moeten gebruiken om hun inhoud te bekijken of hun abonnement moeten upgraden - een minder dan bevredigende reactie wanneer het hele punt van het nieuwe tier is om geld te besparen.

Interessant genoeg werkt de nieuwe Netflix-tier zoals verwacht op andere Apple-apparaten, waaronder de nieuwe iPhone 14, maar het lijkt erop dat abonnees zullen moeten wachten op een app-upgrade als ze willen kijken op het grote scherm.

Het gebrek aan Apple TV-ondersteuning is niet het enige voorbehoud. Afgezien van advertenties voor en tijdens tv-programma's en films, beperkt Basic with Ads mensen ook tot één stream per account en 720p beeldkwaliteit. Ze kunnen ook geen inhoud downloaden om offline te bekijken.

Het Netflix Basic with Ads-niveau is nu beschikbaar in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië, Brazilië, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea en Mexico. Wie al een abonnement heeft, kan vandaag nog overstappen naar een goedkoper Netflix-plan.

Geschreven door Oliver Haslam.