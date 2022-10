Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Terwijl we nog steeds wachten op seizoen drie op Netflix, heeft het bedrijf al aangekondigd dat de show is vernieuwd voor nog een seizoen. Dat klopt, seizoen vier komt eraan, maar het wordt niet The Witcher zoals je het kent.

In een beweging die al een schokgolf door de fans van de serie heeft gestuurd, heeft het bedrijf aangekondigd dat de hoofdrol van de show opnieuw is gecast.

Henry Cavill zal niet langer Geralt of Rivia zijn, maar Liam Hemsworth zal de rol op zich nemen voor seizoen vier.

Het nieuws kwam kort nadat officieel was bevestigd dat Cavill zijn rol als Superman zou hernemen in het DC Universum, met een mid-credit scene in Black Adam.

Natuurlijk gingen velen ervan uit dat deze twee aankondigingen aan elkaar gekoppeld waren en dat Cavill niet beide rollen kon spelen, en dus koos voor het - veronderstelde - grotere salaris dat hoort bij de DC-rol.

Of dat waar is of niet zal waarschijnlijk nooit worden bevestigd, maar de aankondiging dat Liam Hemsworth Geralt wordt is niet algemeen aanvaard als een positieve zet.

In het persbericht stelt Hemsworth dat hij - als Witcher-fan - "over the moon" is om de hoofdrol te spelen, we kunnen alleen maar hopen dat hij de rol net zo goed draagt als Cavill de afgelopen jaren heeft gedaan.

Netflix heeft tenminste het juiste gedaan en ons een lange opzegtermijn gegeven, zodat als de verandering over een jaar of wat plaatsvindt, het geen grote verrassing zal zijn.

