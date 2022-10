Sonic Prime TV show gaat op 15 december in première op Netflix

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Sonic-fans verheugen zich, want er komt een nieuwe geanimeerde tv-show om bij het kerstdiner te eten. Sonic Prime gaat in première op 15 december 2022.

In de animatieserie komen al onze favoriete personages voor, waaronder Sonic (natuurlijk) en Tails en de rest. Er is zelfs een nieuwe teaser trailer die je kunt bekijken om de spanning op te wekken.

Wil je het zien? Natuurlijk wil je dat. Dat willen we allemaal!

De Sonic Prime show staat al op Netflix, al moet je natuurlijk wachten tot half december om het te bekijken. Je kunt de streamer vertellen dat hij je eraan moet herinneren wanneer het beschikbaar is - niet dat iemand van ons het zal vergeten! De synopsis voor de eerste aflevering is wel bekend, en het klinkt net zo uitstekend als je zou verwachten.

"Na jarenlang egocentrisch, brutaal en arrogant te zijn geweest en zijn leven en beste vrienden voor lief te hebben genomen, gaat Sonic the Hedgehog (Deven Mack) op een avontuur zoals geen ander." Wat is er niet leuk aan?

IMDB vermeldt momenteel dat Sonic Prime 24 afleveringen heeft in zijn eerste seizoen, hoewel de pagina van de show op Netflix dat nu niet bevestigt.

Sommigen van ons zijn oud genoeg om zich te herinneren dat Sonic voor het eerst op onze SEGA Master Systems verscheen, maar er is een hele nieuwe wereld van kinderen die nog moeten genieten van zijn snelle manieren en Netflix zal hen zeker graag willen introduceren. De mensen van SEGA hopen dat de nieuwe kijkers ook kopers worden van toekomstige Sonic-spellen.

