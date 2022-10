Deel je een Netflix-account? In 2023 betaal je 'extra' gebruikerskosten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Na maandenlang te hebben aangegeven dat het van plan was het delen van wachtwoorden aan te pakken, heeft Netflix eindelijk bevestigd dat het daar begin volgend jaar mee zal beginnen.

De streaminggigant kondigde dinsdag tijdens zijn driemaandelijkse earnings call aan dat het abonnees vanaf begin 2023 een extra maandelijkse vergoeding in rekening zal brengen als ze hun inloggegevens delen. Netflix, dat zich tegelijkertijd voorbereidt om voor het eerst een advertentie-ondersteunde abonnementsvorm te lanceren, zei dat het abonnees subaccounts zal laten aanmaken als onderdeel van zijn krachtige inspanning om eindelijk "het delen van accounts te gelde te maken" (aka het delen van wachtwoorden hard aanpakken).

"We zijn uitgekomen bij een doordachte aanpak om het delen van accounts te gelde te maken en we zullen dit vanaf begin 2023 breder gaan uitrollen", aldus Netflix in zijn laatste brief aan aandeelhouders. "Na het luisteren naar feedback van consumenten, gaan we de mogelijkheid bieden voor leners om hun Netflix-profiel over te brengen naar hun eigen account, en voor delers om hun apparaten gemakkelijker te beheren en om sub-accounts ('extra lid') aan te maken als ze voor familie of vrienden willen betalen.

Netflix vervolgt: "In landen met ons lager geprijsde advertentie-ondersteunde plan verwachten we dat de optie voor profieloverdracht voor leners bijzonder populair zal zijn."

Netflix introduceerde onlangs een Profile Transfer tool waarmee gebruikers gemakkelijk hun gepersonaliseerde aanbevelingen, kijkgeschiedenis en meer naar een nieuw account kunnen overbrengen.(Pocket-lint heeft een gids die uitlegt hoe de functie werkt.) Het kondigde vorige week ook aan dat het zijn advertentie-ondersteunde tier van $6,99 per maand, genaamd Ads with Basic, op 3 november uitrolt in de VS, het VK en andere landen. Netflix zei dat je kunt verwachten dat advertenties overal 15 tot 30 seconden duren.

Vergeet niet dat Netflix eerder dit jaar voor het eerst in meer dan 10 jaar abonnees verloor. Het aantal abonnees in de VS en Canada daalde met nog eens 1,3 miljoen en wereldwijd met 1 miljoen.

Netflix pakt dit probleem blijkbaar frontaal aan door te voorkomen dat gebruikers wachtwoorden delen. Het bedrijf heeft tests uitgevoerd waarbij gebruikers in Chili, Costa Rica en Peru extra moeten betalen voor een sub-account als het denkt dat iemand buiten hun huishouden toegang heeft tot hun abonnement. Het heeft ook een manier getest waarop gebruikers in Argentinië, El Salvador, Guatemala, Honduras en de Dominicaanse Republiek extra"huizen" kunnen kopen voor accounts buiten hun primaire huishouden.

Netflix moet nog bevestigen hoeveel het de abonnees in rekening zal brengen per extra gebruiker in 2023. Pocket-lint houdt u op de hoogte.

