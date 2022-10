Hoe over te schakelen naar het goedkopere advertentieplan van Netflix

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Netflix lanceert op 3 november een goedkoper plan met advertenties in de VS, het VK en verschillende andere grote landen.

Het abonnement met de naam"Basic met advertenties" laat je Netflix kijken tegen een lagere prijs. U kunt HD-videokwaliteit (tot 720p) streamen op één ondersteunde telefoon, tablet, computer of tv tegelijk. Maar, in tegenstelling tot de reclamevrije plannen van Netflix, worden reclames getoond voor of tijdens de meeste tv-programma's en films - en, wat cruciaal is, sommige films en tv-programma's zijn mogelijk niet beschikbaar vanwege licentiebeperkingen. Downloads zijn ook niet inbegrepen.

Met het advertentieplan krijg je echter wel Netflix-games zonder advertenties! Verwarrend, toch? Hoe dan ook, als dit iets is dat je wilt proberen om geld te besparen, vooral met het oog op de wintermaanden, is het gemakkelijk.

Hoe krijg je Netflix's Basic met advertenties plan

U kunt zich aanmelden voor Basic met advertenties, of als u momenteel lid bent, kunt u uw plan wijzigen.

Huidige Netflix-abonnees

Als u momenteel lid bent van Netflix, kunt u uw plan wijzigen in Basic met advertenties.

Ga naar netflix.com/youraccount. Meld u aan bij uw Netflix-account. Selecteer onder Plan Details de optie Plan wijzigen. Als u Wijzig plan niet ziet, neemt u hier contact op met Netflix.

Als uw account in de wacht staat, laat Netflix u uw plan niet wijzigen. Kies het gewenste plan en selecteer vervolgens Doorgaan of Bijwerken. Selecteer Wijziging bevestigen of Bevestigen.

Meer hulp nodig? Zie de ondersteuningspagina van Netflix voor het wijzigen van plannen.

Nieuwe Netflix-abonnees

Als u nieuw bent bij Netflix, kunt u zich net als bij elk ander plan aanmelden voor het Basic with ads-plan.

Ga naar netflix.com/aanmelden. Kies een plan. U kunt op elk moment plannen wijzigen of annuleren. Het 'Basic met advertenties'-plan van Netflix wordt pas in november 2022 gelanceerd. Maak een account aan door je e-mailadres in te voeren en een wachtwoord aan te maken. Voer een betaalmethode in. Dat is alles.

Meer hulp nodig? Zie de ondersteuningspagina van Netflix voor het aanmelden. Het heeft ook instructies voor degenen die de Netflix-app voor mobiele apparaten en settopboxen gebruiken.

Kun je een Netflix-plan op elk moment wijzigen?

Ja, u kunt downgraden of upgraden tussen plannen wanneer u maar wilt. Maar er zijn een paar dingen om te onthouden als u probeert uw Netflix-plan te wijzigen.

Een plan-upgrade wordt onmiddellijk van kracht. Uw factuurdatum verandert op basis van het resterende saldo van uw laatste betaling.

Een plan downgrade met een lagere prijs wordt van kracht op uw volgende factureringsdatum. U kunt de functies van het hogere plan blijven gebruiken tot uw volgende factureringsdatum.

Hoeveel advertenties zitten er in het advertentieplan van Netflix?

U kunt verwachten om een gemiddelde van ongeveer 4 minuten van advertenties per uur te zien, en een advertentie kan zo lang als 30 seconden. U kunt advertenties niet overslaan of vooruitspoelen, maar u kunt het afspelen tijdens een advertentie pauzeren.

Geniet u van uw Netflix-ervaring precies zoals die nu is? Geweldig! Er gaat niets veranderen aan de manier waarop je Netflix kijkt.



Wanneer is Netflix Basic met advertenties beschikbaar?

Het Basic met advertenties plan zal begin november 2022 beschikbaar zijn: 1 november 2022: Canada, Mexico

3 november 2022: Australië, Brazilië, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Korea, VK, VS

10 november 10: Spanje Lees: Netflix tips en trucs: Hoe u uw binge-watching-ervaring onder de knie krijgt Wil je meer weten? Bekijk de FAQ-hub van Netflix voor het Basic met advertenties-plan.

