Netflix begint nu bij 6,99 dollar, maar je zult naar advertenties moeten kijken

(Pocket-lint) - Binnenkort kunt u Netflix kijken voor slechts £ 4,99 / $ 6,99 / €5,49 per maand, maar er is een addertje onder het gras - u zult te maken krijgen met advertenties om die nieuwe, lage prijs te krijgen.

De nieuwe Netflix-tier, genaamd Basic met advertenties, zal vanaf november beschikbaar zijn in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Brazilië, Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Korea, Mexico en Spanje. Netflix zegt dat u toegang krijgt tot de meeste inhoud van zijn enorme bibliotheek, maar dat "sommige films en tv-shows" niet beschikbaar zullen zijn. U zult nog steeds in staat zijn om Netflix groeiende collectie van games te spelen, dat wel.

Dus hoeveel advertenties krijg je te verduren om wat geld te besparen? Gemiddeld vier of vijf minuten reclame per uur inhoud, is ons verteld, maar je zult niets kunnen downloaden om offline te bekijken - iets om in gedachten te houden als je iemand bent die inhoud downloadt voor bijvoorbeeld vliegreizen. Elke advertentie zal tussen de 15 en 30 seconden duren.

Netflix heeft ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om zijn aanbod iets aan te passen. Zowel de nieuwe Basic met advertenties als de bestaande Basic tiers hebben nu bijvoorbeeld 720p video feeds. Dat betekent dat mensen die al betalen voor het Basic-plan een upgrade krijgen in november, wat leuk is. Merk op dat zowel Basic met advertenties als Basic alleen streaming op één apparaat toestaan.

Wie 1080p content wil, kan nog steeds kiezen voor de Standard of Premium opties, waarbij de laatste toegang geeft tot 4K streaming.

Dit alles trapt in op 3 november 2022 om 9 uur P.T. dus je hoeft nog maar een paar weken te wachten als je hebt gewacht op een nog goedkopere manier om Netflix te kijken. Nu is het wachten op Disney+ om zijn eigen tier te lanceren, terwijl Apple TV+ volgens de geruchten ook advertenties overweegt.

Geschreven door Oliver Haslam.