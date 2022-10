Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Netflix bevindt zich in een tijd van verandering, met een nieuw prijsniveau waarover al lang wordt gesproken en dat gebaseerd is op gebruikers die voor het eerst naar advertenties op de dienst kijken.

Nu heeft Netflix zich aangesloten bij de Britse Broadcasters' Audience Research Board, beter bekend als Barb.

Dit orgaan meet onafhankelijk hoe het publiek naar tv kijkt en geeft verschillende platforms en kanalen een score op basis van hun mate van betrokkenheid om ratings te produceren.

De dienst is nauw verbonden met adverteerders, die de informatie kunnen gebruiken om te bepalen waar zij hun advertenties moeten plaatsen en hoeveel zij daarvoor moeten betalen.

Dit is belangrijk, omdat het de eerste keer is dat Netflix een externe instantie toegang geeft tot zijn abonnementsmodel en kijkcijfers en deze beoordeelt, maar het is vermoedelijk noodzakelijk als het begint met de verkoop van reclameslots.

De kijkcijfers zullen vanaf 2 november 2022 beschikbaar zijn voor de abonnees van Barb, wat suggereert dat er kort daarna een advertentie-ondersteunde tier op komst is, zodat adverteerders wat tijd hebben om uit te zoeken hoe ze het nieuwere bedrijfsmodel van Netflix in vergelijking met een standaard omroepzender kunnen benaderen.

Dat brengt ons natuurlijk niet dichter bij een daadwerkelijke lanceringsdatum voor de advertentie-ondersteunde tier - we houden nog steeds onze oren dicht bij de grond voor een aankondiging van Netflix op dat front.

Geschreven door Max Freeman-Mills.