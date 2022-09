Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Bridgerton is een van de populairste shows van Netflix en Queen Charlotte is een van de beste personages van de show, dus het is waarschijnlijk niet zo verrassend dat een spin off show over haar in de maak is.

De spin off show zal 'Queen Charlotte: A Bridgerton Story' en zal zich richten op de jongere Queen Charlotte en haar verhaal, inclusief haar opkomst naar de macht.

Dit is alles wat je moet weten over de Bridgerton Queen Charlotte spin off, inclusief wanneer het wordt verwacht uit te brengen, evenals hoe het te kijken en wat te verwachten.

Queen Charlotte: A Bridgerton Story releasedatum

Netflix heeft nog niet bevestigd wanneer Queen Charlotte: A Bridgerton Story wordt uitgebracht, hoewel het 2023 heeft gezegd, dus we weten dat we op zijn minst tot volgend jaar moeten wachten.

Bridgerton seizoen 3 zal naar verwachting ook eind 2022 of begin 2023 uitkomen, maar het is nog niet duidelijk of de spin off-serie naast Bridgerton zal worden uitgebracht of dat de streamingdienst ze gescheiden zal houden.

Hoe te kijken naar Queen Charlotte: A Bridgerton Story

Wanneer Queen Charlotte: A Bridgerton Story wordt uitgebracht, weten we dat het een Netflix-serie zal zijn en daarom moet je je Netflix-abonnement klaar hebben staan.

Waar zal Queen Charlotte: A Bridgerton Story over gaan?

De spin-off Queen Charlotte: A Bridgerton Story zal gebaseerd zijn op de jongere koningin Charlotte en haar reis naar de krachtige, bemoeizuchtige en uitstekende koningin die we allemaal hebben leren kennen en liefhebben van Bridgerton.

Netflix zei ook dat de spin off betrekking zal hebben op de jonge Violet Bridgerton en Lady Danbury.

Er wordt gezegd dat het een "beperkte prequelserie" wordt, maar tot nu toe weten we niet hoeveel afleveringen het zal bieden.

Beste lezers, verheug u in een formele kennismaking met de royalty zelf, India Amarteifio, die samen met het onvergelijkbare duo van Golda Rosheuvel en Adjoa Andoh de oorsprong van Uwe Majesteit zal onthullen. Queen Charlotte: A Bridgerton Story is onderweg, inderdaad. pic.twitter.com/mE7OcH5gRu- Bridgerton (@bridgerton) 23 september 2022

Wie wordt er gecast in Queen Charlotte: A Bridgerton Story?

Netflix heeft een aantal castleden bevestigd voor Queen Charlotte: A Bridgerton Story.

Hier is de lijst met wie we kunnen verwachten in de spin off.

Golda Rosheuvel als Koningin Charlotte

India Amarteifio als jongere koningin Charlotte

Adjoa Andoh als Lady Agatha Danbury

Arsema Thomas als jongere Agatha Danbury

Lord Danbury - Cyril Nri

Lady Bridgerton - Ruth Gemmell

Koning George III - James Fleet

Corey Mylchreest als jongere koning George III

Dowager Princess Augusta - Michelle Fairley

Brimsley - Hugh Sachs

Sam Clemmett als een jongere Brimsley

Lord Bute - Richard Cunningham

Adolphus - Tunji Kasim

Rob Maloney als de koninklijke dokter

Heil aan koningin Charlotte!

Voor haar volgende serie zal Lady @ShondaRhimes de opkomst van Hare Majesteit en haar gewaardeerde macht beschrijven in een prequel waarin Golda Rosheuvel haar rol zal hernemen en India Amarteifio zich bij de Ton zal voegen als de jonge Koningin Charlotte. pic.twitter.com/SELpiMdnDc- Bridgerton (@bridgerton) 30 maart 2022

Is er al een trailer voor Queen Charlotte: A Bridgerton Story?

Er is nog geen volledige trailer, maar Netflix gebruikte zijn Tudum evenement eind september om een First Look clip te onthullen waarin te zien is hoe de jonge Queen Charlotte een tuinmuur probeert te beklimmen en haar toekomstige man, King George, ontmoet.

De clip laat zien dat de spin off een soortgelijke humor en stijl zal volgen als Bridgerton doet, dus fans zullen waarschijnlijk enthousiast zijn.

Wat te kijken voor Queen Charlotte: A Bridgerton Story?

Queen Charlotte: A Bridgerton Story wordt geregisseerd door Shonda Rhimes - dezelfde producent die verantwoordelijk is voor Bridgerton, maar ook voor uitstekende shows als Grey's Anatomy.

Aangezien de show het verhaal van Queen Charlotte vertelt vóór de Bridgerton-serie, hoef je Bridgerton niet te kijken voordat je de spin-off bekijkt. Maar als je Bridgerton niet hebt gezien, is het zeker de moeite waard om te kijken en krijg je een goed gevoel voor de stijl en humor die je van Queen Charlotte kunt verwachten: A Bridgerton Story, zoals we al zeiden.

Geschreven door Britta O'Boyle.