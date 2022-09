The Watcher op Netflix: Verschijningsdatum, plot en hoe te kijken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Netflix brengt binnenkort The Watcher in première op zijn streamingplatform - een gelimiteerde tv-serie van Ryan Murphy (American Horror Story, Glee).

Gebaseerd op een waargebeurd verhaal, spelen Naomi Watts en Bobby Cannavale de hoofdrollen als een stel dat geterroriseerd wordt door een onbekende stalker die elke beweging van hen in de gaten houdt - vandaar de titel.

Hier is alles wat je erover moet weten.

The Watcher releasedatum

The Watcher is te zien vanaf 13 oktober 2022.

Hoe te kijken naar The Watcher

The Watcher is exclusief voor Netflix.

Hoeveel afleveringen zal The Watcher hebben?

Er zullen in totaal zeven afleveringen zijn. Omdat het een beperkte serie is, komt er geen tweede seizoen.

Het verhaal en de setting van The Watcher

De show is gebaseerd op het ware verhaal van Nora en Dean Brannock, die in 2015 hun droomhuis in New Jersey betrokken en al snel onheilspellende brieven kregen van een mysterieuze stalker die hem of haar "The Watcher" noemde.

Netflix won een biedingsstrijd voor de rechten op hun gruwelijke verhaal.

The Watcher cast en crew

Naiomi Watts (The Ring, King Kong) speelt Nora Brannock, terwijl Bobby Cannavale (Mr Robot, Boardwalk Empire) haar echtgenoot Dean is. Mia Farrow en Jennifer Coolidge verschijnen ook.

De show is gemaakt door Ryan Murphy en Ian Brennan (ook van Glee).

Is er een trailer voor The Watcher?

Netflix heeft een trailer voor The Watcher vrijgegeven tijdens zijn Tudum fan event in september 2022. Je kunt hem bovenaan deze pagina bekijken.

Geschreven door Rik Henderson.