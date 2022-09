Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - The Witcher krijgt niet alleen een derde seizoen, maar de Netflix-aanwezigheid wordt dit jaar ook uitgebreid met een nieuwe prequel miniserie die zich afspeelt duizend jaar voor de tijd van Geralt of Rivia.

De nieuwe serie heet The Witcher: Blood Origin, en met de geweldige Michelle Yeoh als een elf die zich afspeelt in de tijd waarin ze het allereerste Witcher-prototype maakten.

Natuurlijk stappen we met deze serie enigszins af van de romans, dus het is moeilijk te voorspellen waar het precies heen zal gaan. Maar we hebben wel al wat informatie over de release, cast en plot. Hier is alles wat we tot nu toe weten.

The Witcher: Blood Origin - Verschijningsdatum

Wordt uitgezonden op 25 december 2022

Tijdens zijn Tudum-aankondigingen kondigde Netflix aan dat Blood Origin op 25 december, eerste kerstdag 2022, wordt uitgezonden.

Werelden zullen botsen. The Witcher: Blood Origin komt deze december naar Netflix. #TUDUM pic.twitter.com/G9T5Ze1PnR- Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) 24 september 2022

Voor degenen op het noordelijk halfrond die het vieren, zal dit een miniserie zijn waarmee je je onder een deken voor het vuur kunt opkrullen en bingen na een dag van te veel eten consumeren.

Blood Origin wordt echter beschreven als een beperkte serie, dus verwacht geen epische, urenlange serie van acht afleveringen zoals The Witcher. Oorspronkelijk werd verwacht dat het zes afleveringen zou zijn, maar volgens de laatste informatie wordt dat nu eerder vier afleveringen.

The Witcher: Blood Origin - Waar kan ik het bekijken?

Omdat het een Netflix original is, zal deze vanaf december exclusief op Netflix te streamen zijn.

The Witcher: Blood Origin - Plot

Netflix heeft ons al wat inzicht gegeven in het verhaal dat in Blood Origin wordt verteld. De synopsis beschrijft dat het zich 1.200 jaar voor Geralt, Ciri en Yennefer afspeelt, toen het eerste prototype Witcher werd gecreëerd.

Het "verkent" die creatie, en vertelt het verhaal van de gebeurtenissen die leiden tot "Conjunction of the Spheres" waar de werelden van mensen, elven en monsters samensmelten tot één wereld.

The Witcher: Bloed Oorsprong - Cast

Het meest recent bevestigde lid van de cast is Minnie Driver. De actrice zal de voice-over verteller zijn van een personage in het Witcher-universum dat ook in seizoen drie van The Witcher zijn opwachting zal maken.

Het meest opvallende lid van de cast is ongetwijfeld de legende Michelle Yeoh, die de hoofdrol speelt als Scian, en zij wordt vergezeld door Sophia Brown en Laurance O'Fuarain in hun rol van Éile en Fjall.

Fans van Britse komische tv-shows zullen Lenny Henry onmiddellijk herkennen op de lijst, evenals Black Books-ster Dylan Moran. Er zijn natuurlijk nog anderen in de cast van de epische serie, we hebben hieronder een paar van de meest opvallende genoteerd.

Michelle Yeoh - Scian

Lenny Henry - Balor

Sophia Brown - Éile

Laurence O'Fuarain - Fjall

Dylan Moran - Uthrok One-Nut

Jacob Collins-Levy - Eredin

Francesca Mills - Meldof

Nathaniel Curtis - Brían

Mirren Mack - Merwyn

Minnie Driver - Verteller

Huw Novelli - Broeder Dood

Zach Wyatt - Syndril

Lizzie Annis - Zacaré

Amy Murray - Fenrick

Hebe Beardsall - Catrin

Kim Adis - Ket

Aidan O'Callaghan - Kareg

The Witcher: Blood Origin - Trailers en featurettes

Tot nu toe hebben we alleen de teaser trailer gezien die in december 2021 werd gepubliceerd. Die hebben we hieronder ingesloten voor je kijkplezier.

Als er meer teasers, trailers en featurettes verschijnen, zullen we ze hier plaatsen. Laten we hopen dat we er tussen nu en de lancering nog een paar te zien krijgen om onze eetlust op te wekken voor het volgende Witcher-deel.

Geschreven door Cam Bunton.