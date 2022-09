Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Vikings: Valhalla keert terug voor een tweede seizoen, en dat is maar goed ook, want het eerste eindigde nogal cliffhanger.

Nu de broers Harald en Olaf Sigurdsson aan verschillende kanten staan in de strijd om de troon, en Leif en Freydis weer bij elkaar zijn, gaat de actie gewoon door. Het ziet er naar uit dat het spannend wordt.

Hier is alles wat we tot nu toe weten over het nieuwe seizoen.

Vikings: Valhalla seizoen 2 releasedatum

We hebben nog geen specifieke releasedatum, hoewel Netflix heeft bevestigd dat Vikings: Valhalla seizoen 2 in 2023 wordt uitgezonden.

Hoe te kijken naar Vikings: Valhalla seizoen 2

Net als bij het eerste seizoen zal Vikings: Valhalla seizoen 2 zal exclusief zijn voor Netflix.

Hoeveel afleveringen zal Vikings: Valhalla seizoen 2 hebben?

Net als bij Vikings: Valhalla seizoen 1, zal het tweede seizoen uit acht afleveringen bestaan. Dat weten we omdat Netflix in 2019 een opdracht voor drie seizoenen heeft aangekondigd, waarbij in totaal 24 afleveringen zijn besteld.

Vikings: Valhalla seizoen 2 plot en geruchten

Netflix gaf tijdens zijn Tudum-presentatie in september 2022 een korte teaserclip vrij van seizoen 2. Daarin is te zien hoe een herenigde Leif, Freydis en Harald vluchten voor het leger van Olaf (de broer van Harald), samen met andere ontsnapten van de invasie van Kattegat. Hij beveelt zijn mannen hen te doden, alleen komt er ongeziene hulp uit de zee.

Dat is ongeveer alles wat we tot nu toe weten over de plot van seizoen 2, hoewel we verdere gebeurtenissen in Engeland kunnen verwachten, met Emma die de troon heeft overgenomen en Canutes voormalige koningin, Ælfgifu, die op wraak uit is.

Vikings: Valhalla seizoen 2 cast en crew

Een groot deel van de cast van seizoen 1 keert terug (behalve degenen die zijn omgekomen natuurlijk).

Dat zijn Sam Corlett als Leif Erikson, Frida Gustavsson als Freydís Eiríksdóttir en Leo Suter als Harald Sigurdsson.

Jóhannes Haukur Jóhannesson herneemt natuurlijk ook zijn rol als Olaf Haraldsson, aangezien hij in de door Netflix gedeelde teaserclip te zien is.

Hoe haal je Vikings in?

Er is eigenlijk veel in te halen als je Vikings: Valhalla vers komt. Niet alleen is het hele seizoen 1 op Netfix te bekijken, er zijn ook zes seizoenen van de bekroonde voorganger, Vikings, beschikbaar op Hulu in de VS en Amazon Prime Video in het Verenigd Koninkrijk.

Vanaf 2024 schakelt het volledig over naar Netflix, maar je zult de show voorlopig moeten inhalen op de eerder genoemde platforms.

Het originele Vikings speelt zich 100 jaar voor de gebeurtenissen in Valhalla af en vertelt het verhaal van Ragnar Lothbrok en zijn zonen, dat af en toe wordt genoemd in de vervolgshows.

Is er een Vikings: Valhalla seizoen 2 trailer?

Netflix heeft een clip van anderhalve minuut vrijgegeven tijdens zijn Tudum-presentatie in september 2022. Je kunt het bovenaan deze pagina bekijken.

Komt er een Vikings: Valhalla seizoen 3?

Er komt een Vikings: Valhalla seizoen 3. Netflix kondigde in maart 2022 aan dat het twee nieuwe seizoenen (2 en 3) van de hitserie in opdracht had gegeven.

Geschreven door Rik Henderson.