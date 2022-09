The Witcher: Blood Origin prequel debuteert op 25 december

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Tijdens zijn grote Tudum-aankondigingen - samen met vele andere hits - maakte Netflix bekend wanneer de prequel van zijn Andrzej Sapkowski-romanverfilming op het platform zal landen.

De datum voor The Witcher: Blood Origin, is 25 december (eerste kerstdag), en de serie met beperkte duur zal slechts vier afleveringen tellen.

Werelden zullen botsen. The Witcher: Blood Origin komt deze december naar Netflix. #TUDUM pic.twitter.com/G9T5Ze1PnR- Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) 24 september 2022

Deze bijzondere serie speelt zich meer dan duizend jaar voor de tijd van Geralt, Ciri en Yennefer af, en vertelt het verhaal van hoe "zeven verschoppelingen in de elfenwereld zich verenigen in een bloedzoektocht tegen een onstuitbare macht".

De serie zal gaan over een gebeurtenis die bekend staat als de samenkomst van de sferen, waarbij elfen, mensen en monsters met elkaar in botsing komen en dezelfde wereld gaan bewonen.

In Blood Origin spelen Michelle Yeoh, Sophia Brown, Laurence O'Fuarain en - onlangs aangekondigd - Minnie Driver de hoofdrollen.

Driver zal de hoofdrol spelen als voice-oververteller, die het verhaal samenweeft en laat zien hoe het in de toekomst aansluit bij het verhaal van The Witcher.

Geschreven door Cam Bunton.