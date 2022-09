Netflix's advertentie-ondersteunde tier zal naar verluidt 1 november lanceren

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Netflix zou zijn veelbesproken advertentie-ondersteund plan op 1 november kunnen lanceren, met "bronnen uit de industrie" die beweren dat het de lancering versnelt om Disney+ voor te zijn.

De nieuwe, goedkopere tier was oorspronkelijk gepland voor begin 2023, maar met Disney + Basic beschikbaar te komen op 8 december, Netflix naar verluidt voelt dat het nodig is om zijn aanbod eerst uit te brengen.

-

Variety schrijft dat het momenteel naamloze abonnementsplan aanvankelijk beschikbaar zal zijn in de VS, Canada, het VK, Frankrijk en Duitsland.

Het beweert ook dat Netflix en zijn reclamepartner, Microsoft, ad kopers de deadline van 30 september hebben gesteld om de eerste golf van commercials vast te leggen. Het bedrijf mikt naar verluidt op een userbase van 500.000 tegen het einde van 2022 voor de nieuwe tier.

Het is niet helemaal bekend wat kijkers mogen verwachten, maar er wordt beweerd dat Netflix ongeveer vier minuten reclame per uur uitzending wil opnemen. Er zullen ook frequentiecaps zijn, schrijft Variety, van één advertentiespot per uur en drie per dag per kijker.

Gerichte advertenties zullen bij de lancering beperkt zijn.

We weten nog niet hoeveel Netflix van plan is te vragen voor zijn nieuwe tier. De huidige plannen beginnen bij £ 6,99 / $ 9,99, maar voor slechts één scherm per keer en standaard definitie video. De standaard tier is £ 10,99 / $ 15,49 voor HD-streaming.

We verwachten dat het ongeveer hetzelfde zal zijn als Disney+ Basic - Disney's eigen advertentie-ondersteunde plan dat in december komt. Dat zal naar verluidt worden geprijsd op $ 7,99 in de VS.

Geschreven door Rik Henderson.