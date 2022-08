Zo log je gemakkelijk uit bij Netflix op elk apparaat

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De kans is groot dat je op meerdere apparaten hebt ingelogd op Netflix sinds je je account hebt ingesteld. Het is goed mogelijk dat je Netflix hebt toegevoegd aan je tv, telefoon, Chromecast, Amazon Fire TV Stick en meer.

Als je dat hebt gedaan, heb je misschien problemen gehad met het feit dat je kijken werd beperkt, afhankelijk van je geselecteerde Netflix-plan. Misschien denkt Netflix dat je op te veel verschillende apparaten kijkt of heb je je account gewoon ingelogd gelaten op apparaten die je niet meer bezit. Het enige wat je hoeft te doen is uitloggen.

Volg deze gids om uit te loggen van alles wat je nodig hebt en doe dit zelfs op afstand.

Een van de eenvoudigste manieren om ervoor te zorgen dat uw Netflix-account veilig is en u alleen bent aangemeld op de apparaten die u wilt zijn, is gewoon om u in één keer af te melden bij alle apparaten. Gelukkig is het heel gemakkelijk om dit te doen, hoewel het een beetje extreem is omdat je ook opnieuw moet inloggen op alles waar je je niet van wilde afmelden.

Als je je account echter wilt beveiligen, is dit een goede stap om dat te doen. We zouden ook aanraden om je wachtwoord te wijzigen als je toch bezig bent, als je je op de een of andere manier zorgen maakt over je account.

Om uit te loggen van Netflix op alle apparaten in een keer, volg deze stappen:

Ga naar je laptop of desktop en log in op je Netflix-account Klik op de vervolgkeuzepijl rechtsboven in het scherm en klik op "account" Op de accountpagina scrol je naar beneden Zoek naar de optie Uitloggen van alle apparaten en klik daarop

Je zult dan van alles zijn afgemeld en opnieuw moeten inloggen waar je wilt zijn.

Als je je alleen wilt afmelden bij Netflix op je tv dan zijn de stappen vrij eenvoudig. Dit zal je alleen uitloggen van de tv waarop je bent ingelogd, maar is ideaal als je je tijdelijk ergens nieuw hebt aangemeld, zoals een hotelkamer bijvoorbeeld.

Het is vermeldenswaard dat de optie om uit te loggen een beetje verborgen is op tv:

Open de Netflix-app op je tv en kies een van de profielen die je hebt ingesteld Wanneer je in de hoofdbrowser bent, navigeer je naar de onderkant van het menu Klik waar staat "Krijg hulp" Op de volgende pagina scroll je helemaal naar beneden en selecteer je "uitloggen" en dan bevestigen

Zodra je bent afgemeld, zou je het gebruikelijke Netflix-inlogscherm moeten zien zonder enige van je gegevens of profielopties.

Als u op zoek bent om uit te loggen van Netflix dan is het gebruik van uw telefoon een andere geweldige optie. Met behulp van de officiële app op je telefoon kun je je uitloggen van meerdere apparaten tegelijk, net zoals je kunt doen op de desktop site.

Volg deze stappen om dit te doen:

Open de Netflix app op je telefoon Klik om een profiel te openen Druk op de profielfoto rechtsboven in de app Zoek en klik op "account" onder de verschillende opties Scroll naar beneden en klik op "uitloggen van alle apparaten"

Hiermee meld je je overal voor af.

Geschreven door Adrian Willings.