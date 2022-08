Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Rood licht, groen licht. Als je een Squid Game-fan bent, twijfel ik er niet aan dat je die zin net zo zult uitspreken als wij hem net in ons hoofd hebben gezegd. Misschien ben je ook blij te weten dat je binnenkort een levensechte versie van Squid Game met je vrienden kunt spelen op bepaalde locaties in de VS en het VK.

Een interactief gamingbedrijf genaamd Immersive Gamebox heeft een overeenkomst getekend met Netflix om een in-person Squid Game-ervaring te ontwikkelen om teams te laten deelnemen aan uitdagingen die zijn geïnspireerd op een aantal van de games in de tv-serie.

Hier is alles wat je moet weten.

In de persoonlijke Squid Game-ervaring zullen teams van twee tot zes spelers het tegen elkaar opnemen in een reeks uitdagingen die zijn geïnspireerd op de games in de tv-serie.

De real life experience zal een aangepaste versie van de volgende spellen bevatten:

Red Light, Green Light - hierbij maak je gebruik van 3D motion tracking om je een weg te banen langs de obstakels om in veiligheid te komen.

Dalgona - bij dit spel moet je binnen de tijdslimiet vormen uitsnijden met behulp van 3D-bewegingstracking op je vizier.

Touwtrekken - bij dit spel moet je samenwerken met je teamgenoten om te winnen.

Knikkers - hiervoor gebruik je de touchscreens om knikkers naar het middenscherm te lanceren om naar het volgende level te gaan.

Glass Bridge - hiervoor moet je samenwerken met je team om puzzels op te lossen om aan de andere kant te komen.

Inktvis Spel - hiervoor speel je het echte inktvis spel; echt waar. Baan je een weg door het parcours en ontwijk vijanden.

Elke keer dat je een uitdaging verliest, verlies je een virtueel leven. Ja, maak je geen zorgen, je gaat niet dood. Elke keer dat je een uitdaging wint, verschijnt er virtueel geld in een spaarvarken.

Je kunt een video bekijken van wat je kunt verwachten door deze link te volgen, maar het bedrijf zegt: "Je neemt deel als een mededinger in Squid Game en moet alle zes uitdagingen uit de show zien te overleven. Met behulp van onze 3D motion tracking vizieren en touchscreens in de ruimte, moet je elke uitdaging overleven om verder te komen in het spel".

Er zijn een paar locaties in zowel de VS als het VK waar je kunt deelnemen aan de real-life Squid Game-uitdaging en er komen er nog meer voor het einde van het jaar.

Voor degenen die in de VS wonen, is dit de plek waar je naartoe moet:

Manhattan's Lower East Side, New York

Victoria Gardens, Rancho Cucamonga, Californië

Oakbrook Chicago, Illinois

Colorado, Denver

Grand Scape, Dallas

Cibolo, San Antonio

Woodlands Mall, Houston, Texas

Utah, Salt Lake City

Virginia, Arlington

Voor degenen in het Verenigd Koninkrijk, hier is waar je kunt spelen:

Lakeside, Essex

Southbank, Londen

Wandsworth, Londen

Manchester Arndale

Er worden ook locaties geopend in Leeds, Liverpool en een in Manchester Trafford Centre voor het einde van 2022. Andere locaties in 2022 zijn Berlijn, Hamburg, San José, San Francisco en nog twee in Texas.

De prijzen variëren afhankelijk van de leeftijd. In het Verenigd Koninkrijk kost de interactieve versie van Squid Game £34 voor een volwassene (12+), £24 voor een junior die onder begeleiding van een volwassene in de Game Box moet, en £29 voor een student.

In de VS kost een volwassene (12+) $34,99, een junior $24,99 en een student $29,99.

De ervaring duurt 60 minuten en wordt aanbevolen voor 16 jaar en ouder. Je kunt nu boeken door naar Immersive Gamebox te gaan.

De interactieve Squid Game-ervaring is vanaf 21 september 2022 op de locaties die we hierboven hebben genoemd.

De extra locaties hebben op dit moment nog geen datum.

Samen met de bevestiging van een tweede seizoen van Squid Game, waar je alles over kunt lezen in onze aparte feature, is Netflix ook bezig met het maken van een spelshow.

De spelshow zal een prijs hebben van 4,56 miljoen dollar, maar je zult je moeten inschrijven om deel te nemen. Hoe je mee kunt doen en wat daar allemaal bij komt kijken, lees je in ons aparte artikel.

Geschreven door Britta O'Boyle.