(Pocket-lint) - Netflix ontketende een kruitvat toen het in 2020 Extraction uitbracht, de actiefilm met Chris Hemsworth voorop explodeerde naar de top van de hitlijsten en reikte tot enorme cijfers naarmate de populariteit zich verspreidde.

Nu weten we dat er een vervolg op komst is, met Hemsworth die terugkeert samen met de regisseur van de eerste film. Ontdek hier alle belangrijke details.

We kregen te horen dat Extraction een vervolg kreeg in september 2021, toen Netflix een zeer korte teaser trailer debiteerde die grotendeels is samengesteld uit beelden van de slotmomenten van de eerste film.

Het eindigt met de bevestiging van Extraction 2, maar niet verduidelijkt een datum of release venster, unsurprisingly. Medio 2022 meldde Collider echter dat de film in 2023 zou moeten uitkomen, nadat de opnames in april 2022 waren afgerond.

Dat betekent dat we hopelijk niet al te lang meer hoeven te wachten voor we meer te weten komen over waar Hemsworths Tyler Rake nu heen zal gaan, en op welke missie hij zich zal bevinden.

Je kan de eerste teaser voor Extraction 2 hier bekijken.

Het is kort maar krachtig en herinnert ons aan het einde van de vorige film, toen Tyler Rake een dodelijke duik nam in een rivier nadat hij gewond raakte toen hij zijn pupil beschermde.

We zullen alle andere trailers die verschijnen voor de film toevoegen aan deze sectie, dus kom terug om te zien of er iets is verschenen.

Extraction 2 zal gelukkig een eenvoudige film zijn om te bekijken zodra hij uitkomt - als een volledig Netflix-origineel van eigen bodem, heb je alleen een Netflix-account of een proefversie nodig om hem volledig te bekijken.

Het kan ook een beperkte run in bioscopen krijgen, gezien de populariteit van de eerste film, maar we zullen moeten wachten om te zien wat Netflix op dat front aankondigt wanneer de releasedatum daadwerkelijk wordt bevestigd.

Voor nu weten we alleen over drie belangrijke namen in relatie tot Extraction 2, maar ze zijn echt belangrijk.

Ten eerste, Chris Hemsworth is terug in de hoofdrol als huurling Tyler Rake, dus je kunt meer knallende vechtscènes en indrukwekkende stunts verwachten van de hoofdrolspeler.

Ten tweede staat stuntman-regisseur Sam Hargrave weer aan het roer, wat eveneens bemoedigend is als je hoopt op het soort choreografie en bruutheid dat de gevechten en achtervolgingen van Extraction zo memorabel maakte.

Tot slot schrijft Joe Russo, die samen met zijn broer Anthony zoveel voor Marvel heeft gedaan, opnieuw aan de film, wat betekent dat de drie grootste namen die de toon en de inhoud van de eerste film hebben bepaald, allemaal terug zijn voor meer.

Het is mogelijk dat er nog andere castleden terugkeren, maar er is nog niets bevestigd en we zullen moeten wachten om meer te weten te komen, zo lijkt het.

Aan het einde van Extraction zat Tyler Rake in een hachelijke situatie, maar het feit dat er een vervolg komt betekent dat we weten dat hij het overleefd heeft en nog een dag zal vechten.

We hebben echter nog niet veel informatie over wat hij in Extraction 2 zal gaan doen.

Schrijver Joe Russo heeft gezegd dat het team niet nog een keer dezelfde film wilde maken, dus het lijkt erop dat we in theorie een iets andere toon en tempo zullen krijgen in het vervolg. Hoe verschillend dat is, is iets om naar uit te kijken.

Russo vertelde Collider ook dat Extraction 2 in vergelijking met de eerste film "een ander kleurenschema heeft. Het speelt zich af in een ander deel van de wereld."

Dat betekent dat we optimistisch zijn dat we een aantal nieuwe locaties te zien krijgen en mogelijk een hoop stunts die inspelen op welk deel van de wereld we ook landen, gezien hoe goed dat werkte voor Bangladesh in Extraction.

Op basis van de bovenstaande shots van regisseur Sam Hargrave, lijkt het erop dat een winterse, besneeuwde locatie waarschijnlijk op een bepaald punt in de film zal voorkomen.

