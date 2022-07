The Gray Man 2 in ontwikkeling bij Netflix

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Netflix heeft bevestigd dat een vervolg op de film The Gray Man in de maak is, samen met een spin-off film, die een grote uitbreiding van de franchise ziet.

The Gray Man - die is gebaseerd op een reeks boeken van Mark Greaney - debuteerde op het streamingplatform op 22 juli 2022 en het was nummer één in 92 landen in het eerste weekend van de release.

De film heeft een uitstekende cast, met Ryan Gosling in de hoofdrol, en het is de derde film van onafhankelijke studio AGBO die op Netflix in première gaat en de tweede die wereldwijd nummer één bereikt. AGBO is ook verantwoordelijk voor Extraction met Chris Hemsworth in de hoofdrol, die ook een vervolg krijgt dat net een releasedatum heeft gekregen voor 2023.

Netflix heeft gezegd dat Gosling zal terugkeren voor The Gray Man sequel, samen met regisseurs Joe en Anthony Russo. Het is ook onthuld dat de Russo's en AGBO's Mike Larocca zullen produceren, samen met Joe Roth en Jeffrey Kirschenbaum voor Roth Kirschenbaum Films.

Het streaming platform zei ook dat The Gray Man's co-writer Stephen McFeely het vervolg zal schrijven.

Wat betreft de spin-off film, heeft Netflix bevestigd dat het zal worden geschreven door scenarioschrijvers Paul Wernick en Rhett Reese, maar wat het zal bevatten wordt voor nu geheim gehouden.

Er is op dit moment geen woord over wanneer The Gray Man vervolg zal worden uitgebracht, hoewel gezien het feit dat het nog moet worden geschreven en gefilmd, het waarschijnlijk nog een tijdje zal duren. Gebaseerd op de tijdlijn van Extraction, kunnen we wachten tot 2024 of 2025.

Geschreven door Britta O'Boyle.