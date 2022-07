Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het aankomende advertentie-ondersteunde plan van Netflix is nog maanden verwijderd van release. Hier is alles wat we tot nu toe weten over het nieuwe tier, inclusief hoeveel het zou kunnen kosten en of al je favoriete shows en films nog steeds beschikbaar zullen zijn om te bekijken.

Goedkopere abonnements tier: Een nieuw plan dat advertenties zal serveren en minder kost

Netflix is al lang beschikbaar om te streamen zonder advertenties. Binnenkort zal het een nieuw abonnementsplan introduceren dat advertenties zal serveren. Het zal naast het klassieke advertentievrije aanbod zitten, maar het zal goedkoper zijn. Het is al bevestigd dat Netflix dit nieuwe abonnementsniveau zal lanceren, maar we weten nog niet wanneer het beschikbaar zal zijn of hoeveel het zal kosten.

Prijzen: Nog niet bekend, maar gewone Netflix begint bij $10/mo

Er is nog niets bekend over de prijzen van Netflix voor de advertentie-ondersteunde tier. Momenteel kost het goedkoopste Netflix-abonnementsplan in de VS $ 9,99 per maand zonder advertenties.

Advertenties: Er is nog weinig bekend, maar Microsofts platform zal alle advertenties serveren

Het enige dat tot nu toe bekend is, is hoe de advertenties zullen worden geleverd, want Microsoft heeft zichzelf aangekondigd als partner voor de nieuwe dienst.

Het heeft een deal gesloten met Netflix om de technologie- en verkooppartner te zijn voor de nieuwe tier, wat betekent dat het de commercials zal leveren. Alle advertenties die de kijkers te zien krijgen, zullen via het platform van Microsoft komen: "Marketeers die voor hun advertentiebehoeften naar Microsoft kijken, krijgen toegang tot het Netflix-publiek en premium connected tv-inventaris", aldus het bedrijf in een persverklaring.

De plannen zijn dus duidelijk in de maak, hoewel we moeten verwachten dat de nieuwe tier elk moment snel zal lanceren.

Netflix baas Greg Peters beweerde onlangs dat er nog veel werk te doen is voordat het klaar zal zijn: "Het is nog erg vroeg en we hebben nog veel door te werken," zei hij. "Maar ons doel op lange termijn is duidelijk: meer keuze voor consumenten en een premium, beter-dan-lineaire tv-merkervaring voor adverteerders. We zijn enthousiast om met Microsoft samen te werken terwijl we deze nieuwe dienst tot leven brengen."

Beperkingen: Netflix is nog in onderhandeling en zal mogelijk niet alle titels omvatten

Netflix heeft lijken te suggereren dat zijn aankomende advertentie-ondersteunde plan niet alle dezelfde films en show zal hebben die je momenteel kunt bekijken op de advertentievrije streamingdienst.

Tijdens Netflix's Q2 2022 earnings interview video bespraken leidinggevenden van het bedrijf hoe de advertentie-ondersteunde tier de overgrote meerderheid van de inhoud zal hebben. Het klinkt echter alsof Netflix momenteel nog steeds met studio's praat over het opnemen van sommige titels, en niet alle titels zullen het overnemen. Als het advertentie-ondersteunde plan nu zou lanceren, zouden de meeste gebruikers nog steeds een geweldige ervaring hebben, beweert Netflix.

"Vandaag, de overgrote meerderheid van wat mensen kijken op Netflix, kunnen we opnemen in de advertentie-ondersteunde tier", zei Netflix co-CEO Ted Sarandos.

"Er zijn een aantal dingen die dat niet doen... waar we met de studio's over in gesprek zijn, maar als we het product vandaag zouden lanceren, zouden de leden in de ad tier een geweldige ervaring hebben. We zullen wat extra content vrijmaken, maar zeker niet alles, maar we denken niet dat het een materiële tegenvaller is voor de business," legde Sarandos uit.

CFO Spencer Neumann voegde daaraan toe: "Het is zeker leuk om te hebben, maar het is geen must-have". Neumann vervolgde: "Zoals Ted zegt, kunnen we vandaag lanceren zonder extra content clearance rechten. Hopelijk kunnen we dat aanvullen, maar we zullen gedisciplineerd zijn in wat we doen".

Zie hieronder om het volledige gesprek in context te bekijken. Het begint rond 18:55.

The Wall Street Journal meldde vorige week voor het eerst dat Netflix in onderhandeling was met studio's om content op te nemen op een tier met advertenties.

Release datum: begin 2023

Hoewel het onduidelijk is wat er zal ontbreken in het aankomende advertentie-ondersteunde plan, zei Netflix dat het op schema ligt om de nieuwe tier ergens begin volgend jaar te lanceren.

Netflix zei dat het van plan is om "te beginnen in een handvol markten waar advertentie-uitgaven aanzienlijk zijn" - wat waarschijnlijk de VS en het VK betekent.

"Onze bedoeling is om het uit te rollen, te luisteren en te leren, en snel te itereren om het aanbod te verbeteren," zei het bedrijf in een brief aan de aandeelhouders in juli. "Na verloop van tijd hopen we een beter dan lineair tv-reclamemodel te creëren dat naadlozer en relevanter is voor consumenten, en effectiever voor onze reclamepartners. Hoewel het enige tijd zal kosten om ons ledenbestand voor de advertentieruimte en de bijbehorende advertentie-inkomsten te laten groeien, denken we dat reclame op de lange termijn een aanzienlijke toename van het aantal leden (door lagere prijzen) en winstgroei (door advertentie-inkomsten) mogelijk kan maken".

Geschreven door Maggie Tillman.