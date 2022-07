Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Netflix test een nieuwe manier om het delen van wachtwoorden tegen te gaan: Het vraagt gebruikers in sommige landen om extra huizen te kopen.

Zoals voor het eerst gemeld door Bloomberg, kunnen Netflix-abonnees in Argentinië, El Salvador, Guatemala, Honduras en de Dominicaanse Republiek een test tegen het delen van wachtwoorden beginnen te zien. Een ondersteuningspagina voor Netflix in Honduras detailleert dat het sommige gebruikers vraagt om een extra vergoeding te betalen als ze langer dan twee weken proberen in te loggen op een Netflix-account op een tv of een apparaat met tv-aansluiting op een locatie buiten hun primaire huishouden.

Als ze Netflix na twee weken willen blijven gebruiken op een apparaat op die andere locatie, moeten ze een extra huis kopen dat 219 pesos per maand extra kost per huis in Argentinië ($ 1,17 USD). Wie het basisplan van Netflix gebruikt, kan één extra huis toevoegen. Met het Netflix Standard-plan kunnen ze tot twee extra huizen toevoegen. Netflix Premium-abonnees kunnen er tot drie toevoegen.

In de testlanden hebben abonnees één primair "huis" waar ze toegang hebben tot Netflix op alle apparaten in dat huis. Ze kunnen reizen en Netflix gebruiken op laptops en mobiele apparaten, maar de test zal hen vragen om extra "huizen" te kopen om de dienst op tv-schermen te gebruiken. Abonnees kunnen ervoor kiezen om geen extra thuis aan te schaffen en kunnen de dienst op hun mobiele apparaten blijven gebruiken. Toegang op de tv zal natuurlijk worden geblokkeerd, tenzij ze het extra huis toevoegen en betalen. De ondersteuningspagina van Netflix geeft details over de nieuwe wijzigingen als onderdeel van deze test.

Netflix zei dat het informatie gebruikt zoals IP-adressen, apparaat-ID's en accountactiviteit om te bepalen of abonnees een apparaat binnen hun huis gebruiken. De streaminggigant werkt aan een functie waarmee gebruikers in testlanden kunnen nagaan waar hun account wordt gebruikt en de toegang kunnen beperken.

Geschreven door Maggie Tillman.