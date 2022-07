Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het is bevestigd dat Netflix een nieuwe abonnementsformule zal lanceren - een die goedkoper is en door advertenties wordt ondersteund - maar we weten nog niet wanneer die beschikbaar zal zijn of hoeveel hij zal kosten.

We weten wel hoe de reclame zal worden geleverd, want Microsoft heeft aangekondigd zelf een partner voor de nieuwe dienst te zijn.

Het heeft een deal gesloten met Netflix om de technologie- en verkooppartner te zijn voor het nieuwe niveau, wat betekent dat het de reclames zal leveren.

Alle advertenties die de kijkers te zien krijgen, zullen via het platform van Microsoft komen: "Marketeers die voor hun advertentiebehoeften naar Microsoft kijken, krijgen toegang tot het Netflix-publiek en premium connected tv-inventaris", aldus het bedrijf in een persverklaring.

De plannen zijn dus duidelijk in de maak, hoewel we moeten verwachten dat de nieuwe tier elk moment snel zal lanceren. Netflix baas Greg Peters beweert dat er nog veel werk te doen is voordat het klaar zal zijn: "Het is nog erg vroeg en we hebben nog veel door te werken," zei hij.

"Maar ons doel op lange termijn is duidelijk: meer keuze voor consumenten en een premium, beter-dan-lineaire tv-merkervaring voor adverteerders. We zijn enthousiast om met Microsoft samen te werken terwijl we deze nieuwe dienst tot leven brengen."

Geschreven door Rik Henderson.