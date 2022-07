Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Cyberpunk 2077 mag dan veel kritiek hebben gekregen vanwege de buggy-status waarin het spel is gelanceerd, het heeft ook een absoluut gigantisch aantal exemplaren verkocht en een hele nieuwe groep mensen geïntroduceerd in de wereld van de Cyberpunk-setting.

Nu werkt ontwikkelaar CD Projekt Red samen met streamingreus Netflix aan een geanimeerde tv-show die zich in dezelfde wereld afspeelt, met een nieuwe cast personages die hun weg proberen te vinden in Night City. Ontdek alles wat je moet weten over Cyberpunk: Edgerunners, hier.

We hebben nog geen exacte lanceerdatum voor Cyberpunk: Edgerunners, maar we weten wel in welke maand de game uitkomt: september 2022.

Ongetwijfeld is Netflix aan het uitwerken wanneer ze het precies uitbrengen, gezien het aantal series en films dat ze elke maand live moet zetten. Toch kun je de maand in je agenda markeren en weten dat je de show op een bepaald punt in de loop ervan zou moeten kunnen bekijken.

Hier is het goede nieuws - het is super eenvoudig om uit te leggen hoe je Cyberpunk: Edgerunners kunt kijken wanneer het uitkomt: doe dat gewoon op Netflix!

De show wordt geproduceerd door de streaminggigant zelf, dus je zou het nergens anders moeten kunnen vinden, wat betekent dat je ofwel een proefabonnement of een actief abonnement op de service nodig hebt om de 10-episode run te bekijken.

Tot nu toe hebben we een aantal teaser trailers voor Edgerunners gehad, waarvan de belangrijkste begin juni 2022 is uitgekomen - deze is hieronder ingesloten.

Tegelijkertijd met die trailer dropte Netflix ook een korte clip zonder stemwerk erin, waarin een glimp werd getoond van de snode Maelstrom-bende, waarmee de personages van de show op een gegeven moment duidelijk bloedig zullen interageren.

Meer recent, begin juli 2022, kregen we een blik op de openingscredits van de show, die stijlvol zijn en gebruik maken van het levendige geel waar Cyberpunk's marketing zo herkenbaar voor is. Het heeft een mooi stukje Franz Ferdinand om het te ondersteunen, net als de cast en crew.

We zijn nog niet enorm veel te weten gekomen over het verhaal dat we zullen zien ontvouwen in Edgerunners, maar we hebben wel de onderstaande officiële blurb van Netflix:

"De serie vertelt een standalone, 10 afleveringen tellend verhaal over een straatjongen die probeert te overleven in Night City - een door technologie en lichaamsmodificatie geobsedeerde stad van de toekomst.

"Met alles te verliezen, blijft hij in leven door een edgerunner te worden - een huurling outlaw ook wel bekend als een cyberpunk."

De jongeman die je prominent in de teaser trailer ziet, lijkt dus onze protagonist te zijn, maar er zijn duidelijk enkele andere terugkerende personages die figureren. Zou het een soort bende kunnen zijn? Dit zou herinneren aan de relatie tussen speler-personage V en hun beste vriend Jackie Welles uit het spel.

Het is veilig om aan te nemen dat er verwikkelingen zullen zijn met bedrijven en criminele bendes, aangezien dit het hart van de wereld van Cyberpunk is - alles speelt zich af in dezelfde Night City uit de game.

Je kunt een glimp opvangen van herkenbare elementen zoals de gigantische neon Koi-karpers die door sommige gebieden zweven, samen met de glanzende wolkenkrabbers in de binnenstad.

Uit de getoonde clips blijkt ook dat de show de volwassen thema's van de wereld van Cyberpunk-bedenker Mike Pondsmith zal omarmen. Het wordt bloederig, kortom, dus kijk niet als je gevoelige gevoelens hebt!

Geschreven door Max Freeman-Mills.