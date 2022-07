Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Stranger Things 4 eindigde met een grote cliffhanger, waarmee het vijfde en laatste seizoen met een knal werd ingeluid.

Zeker, zonder al te veel te verklappen, belooft het de grootste en brutaalste tot nu toe te worden.

Hier is alles wat we er tot nu toe over weten.

In februari 2022 werd aangekondigd dat de show was verlengd voor een vijfde en laatste seizoen, hoewel er geen tijdschaal is over wanneer we het kunnen verwachten.

Onze eigen gedachten zijn dat het niet eerder dan de zomer van 2023 zal verschijnen, misschien zelfs 2024 gezien de hoeveelheid special effects werk die zelfs na het filmen nodig is.

Er zaten respectievelijk bijna twee jaar tussen seizoen 2 en 3, en 3 en 4, hoewel de pandemie grotendeels debet was aan de laatste.

Stranger Things seizoen 5 zal beschikbaar zijn op Netflix, aangezien de gehele run exclusief is voor het platform.

WAARSCHUWING: MAJOR SPOILERS VOOR SEIZOEN 4 AHEAD!!!

De fragiele barrière tussen de Upside Down en onze eigen wereld is verbroken, waarbij Vecna / Henry zijn taak heeft volbracht om de grootste kloof tot nu toe te openen.

Dat heeft schijnbaar elementen van de Upside Down toegelaten in Hawkins (met de stof-achtige sneeuw een goede indicatie van wat er komen gaat). Will heeft ook een goede reden om te denken dat Vecna nog in leven is, dankzij zijn connectie met de Mind Flayer zoals vastgesteld in seizoen één.

We weten ook niet precies wat er gebeurd is met het "deeltjesmonster" in de Russische gevangenis, met de bewaker die gewoon zei dat het in "hen" was gegaan.

Dus, dit alles zet het begin van het volgende seizoen mooi neer. Het zal waarschijnlijk ook meteen goed van start gaan, zoals de makers/schrijvers van de show, The Duffer Brothers, Matt en Ross, aan de Happy Sad Confused podcast uitlegden: "Typisch... is het bijna twee uur op gang komen voordat onze kinderen echt in een bovennatuurlijk mysterie worden getrokken. Je leert ze kennen, je ziet ze in hun leven, ze worstelen met het aanpassen aan de middelbare school en zo verder. Steve probeert een date te vinden, dat allemaal," zei Matt (zoals getranscribeerd door The Hollywood Reporter).

"Niets van dat alles zal zich natuurlijk afspelen in de eerste twee afleveringen [van het laatste seizoen]."

De broers onthulden ook dat het hele seizoen "snel zal gaan".

"Personages gaan al in actie komen, ze gaan al een doel en een drive hebben, en ik denk dat dat op zijn minst een paar uur zal uitsnijden en dit seizoen echt anders zal laten voelen," voegde Matt eraan toe.

We weten nog niet hoeveel afleveringen er gepland zijn voor het laatste seizoen van Stranger Things, maar The Duffer Brothers hebben onthuld dat ze, afgezien van de finale, niet zo lang zullen zijn als veel van de afleveringen in seizoen 4.

De laatste aflevering van Stranger Things zal waarschijnlijk vergelijkbaar zijn in lengte met die van seizoen 4 - 150 minuten lang - maar de anderen zullen onder de 80 minuten zijn: "We zullen waarschijnlijk eerder doen wat we hier deden, namelijk gewoon een aflevering van tweeënhalf uur hebben," zei Matt Duffer op de Happy Sad Confused podcast.

Alles van Stranger Things is beschikbaar op Netflix. Je kunt de eerste vier seizoenen (34 afleveringen in totaal) bekijken op het streamingplatform in maximaal 4K HDR / Dolby Vision en met Dolby Atmos-geluid.

Helaas zal Stranger Things 5 de laatste zijn. Het verhaal zal eindigen met de laatste aflevering.

Geschreven door Rik Henderson.