Selling Sunset seizoen 6 en 7 bevestigd door Netflix

(Pocket-lint) - Netflix heeft officieel bevestigd dat de blitse, glamoureuze makelaarsshow,Selling Sunset, terugkeert voor een zesde en zevende seizoen.

Het werd eerder gemeld in januari 2022 dat Netflix de show zou vernieuwen, maar het streamingplatform bevestigde dat pas officieel in juni 2022 toen het een lijst met vastgoed- en huisrenovatieshows publiceerde.

Samen met Selling Sunset seizoen 6 en 7, bevestigde Netflix ook dat Selling The OC op 24 augustus in première zou gaan. Selling The OC is een spin-offshow van Selling Sunset, gericht op het tweede kantoor van The Oppenheim Group aan de kust van Orange County. Jason en Brett Oppenheim van Selling Sunset zullen er in te zien zijn, maar er zal een andere set van makelaars zijn dan in Selling Sunset.

Voor nu is er geen releasedatum voor Selling Sunset seizoen 6, hoewel Netflix zei dat de productie "deze zomer" zou beginnen. Seizoen 1 kwam in maart 2019, gevolgd door seizoen 2 in mei 2020 en seizoen 3 in augustus 2020. Seizoen 4 kwam vervolgens in november 2021 en seizoen 5 in april 2022, dus er is ook geen patroon om te volgen om een releasedatum te voorspellen.

We verwachten dat de belangrijkste castleden terugkeren, waaronder Mary Fitzgerald, Chrishelle Stause, Emma Hernan, Amanza Smith, Heather Young, Davina Potratz, Jason Oppenheim en Brett Oppenheim, en we verwachten veel drama.

We moeten misschien wachten tot 2023 voor het zover is, maar we kunnen niet wachten om te zien wat seizoen 6 in petto heeft. Je kunt onze aparte rubriek over Selling Sunset seizoen 6 lezen voor alles wat we tot nu toe weten.

