(Pocket-lint) - Netflix heeft groen licht gegeven voor reality tv-competitie gebaseerd op Squid Game. Ja, echt waar.

Squid Game: The Challenge zal 456 mensen zien strijden om het prijzengeld, dat een enorme 4,56 miljoen dollar bedraagt. Het zal de grootste cast in de geschiedenis van reality-tv zijn en de wedstrijd staat open voor Engelstaligen van over de hele wereld.

Maak je echter geen zorgen, terwijl de inzet van Squid Game: The Challenge naar verluidt "zeer hoog" is, zul je niet gedood worden als je verliest zoals Squid Game de TV show. In plaats daarvan wordt gezegd dat je ergste lot is om "met lege handen naar huis te gaan".

Netflix heeft gezegd Squid Game: The Challenge is een "supersized unscripted show zet de scripted wereld van het drama om in realiteit".

Het voegde eraan toe: "Real-life spelers zullen worden ondergedompeld in het iconische Squid Game-universum en zullen nooit weten wat er nu komt. Hier zullen ze strijden in een reeks van hartveroverende games om de enige overlevende te worden". Het voegde er wel aan toe dat "winnen of verliezen, alle spelers zullen ongedeerd vertrekken. Maar als je wint, win je veel!"

Als je je kansen ziet sinds je naar Squid Game op TV hebt gekeken en je denkt dat je een goed plan hebt waarmee je dat enorme geldbedrag kunt winnen, lees dan hier hoe je je kunt aanmelden, aan welke eisen je moet voldoen en wat je moet doen om kans te maken om mee te doen.

Voor degenen die in Engeland wonen, moet je naar deze site gaan om je aan te melden voor je kans om mee te doen aan Squid Game: The Challenge. Als je in de VS woont, ga dan naar deze site, en als je ergens anders in de wereld woont, moet je de wereldwijde casting site hier gebruiken.

Ten eerste moet je aan de volgende eisen voldoen voordat je je kunt aanmelden:

21 jaar of ouder zijn

Het recht hebben om legaal in de UK/US te verblijven (alleen UK en US kandidaten)

beschikbaar zijn om deel te nemen aan de wedstrijd gedurende maximaal vier weken, naar verwachting begin 2023

In het bezit zijn van een geldig paspoort voor de duur van de opnames

Niet in dienst zijn of een familielid zijn van een werknemer of iemand die in dienst is bij de All3 Media Group en/of Netflix.

Als je aan alle bovenstaande eisen voldoet, moet je het formulier invullen waarin naar het volgende wordt gevraagd:

Volledige naam

E-mail

Mobiele telefoon

Geboortedatum

Provincie (alleen voor aanvragers uit de VS en het VK)

Land (wereldwijde aanvragers)

Nationaliteit

Wachtwoord

Daarnaast moet je een video van één minuut insturen waarin je het castingteam vertelt over jezelf, waarom je mee wilt doen aan Squid Game: The Challenge, wat je spelplan zou zijn en wat je met het geld zou doen als je zou winnen. Ook geen filters op je video.

Het laatste wat je moet doen is minstens twee foto's van jezelf uploaden, een foto van je hoofd en een volledige foto. Je mag er drie extra insturen als je dat wilt. Dat is het, daarna is het afwachten of je groen licht krijgt om mee te doen.

Geschreven door Britta O'Boyle.