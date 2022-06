Netflix bevestigt dat Lincoln Lawyer wordt verlengd voor seizoen 2

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Goed nieuws voor fans van Lincoln Lawyer, Netflix heeft bevestigd dat Mickey Haller terugkomt voor een tweede seizoen.

Het hoofd wereldwijde televisie van de streamingdienst, Bela Bajaria, bevestigde een tweede reeks van de populaire tv-serie tijdens het Banff World Media Festival, volgens The Hollywood Reporter.

Hoewel een releasedatum - of zelfs een hint naar een releasedatum - niet werd besproken, werd bevestigd dat het tweede seizoen net als het eerste 10 afleveringen zou hebben en dat het gebaseerd zou zijn op het vierde boek van Michael Connelley, getiteld The Fifth Witness.

Er werd ook bevestigd dat een aantal van de populaire personages zouden terugkeren voor het tweede seizoen, waaronder Manuel Garcia-Rulfo als Mickey Haller. Hij krijgt gezelschap van ex-vrouw Maggie, opnieuw gespeeld door Neve Campbell, assistente en zijn tweede ex-vrouw Lorna, gespeeld door Becki Newton en zijn chauffeur Izzy, gespeeld door Jazz Raycole. Cisco, gespeeld door Angus Sampson, zal ook terugkeren.

In seizoen 2 van Lincoln Lawyer wordt Dailyn Rodriguez, vanQueen of the South, co-showrunner en uitvoerend producent, naast Ted Humphrey. Humphrey was co-showrunner en uitvoerend producent van seizoen één, en werkte samen met bedenker David E. Kelley, al wordt gedacht dat Kelley niet meer zo betrokken zal zijn bij het tweede seizoen.

Het kan nog wel even duren voordat Lincoln Laywer seizoen twee op onze schermen verschijnt, maar alles wat we tot nu toe weten kun je volgen in onze aparte feature.

Geschreven door Britta O'Boyle.