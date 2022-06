Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Knives Out, de hit 2019 mysteriefilm geschreven en geregisseerd door Rian Johnson, heeft een vervolg in het werk genaamd Glass Onion: A Knives Out Mystery. Hier is alles wat je moet weten over de aankomende film, inclusief wanneer je hem online kunt bekijken via Netflix.

Toen het origineel Knives Out een paar maanden voor de pandemie in de bioscopen uitkwam, kreeg het lovende kritieken en bracht het wereldwijd 311,4 miljoen dollar op tegen een budget van 40 miljoen dollar. Zowel de 73e British Academy Film Awards als de 92e Academy Awards nomineerden de film zelfs voor Beste Originele Scenario. Het was dan ook geen verrassing om te vernemen dat Netflix vorig jaar een enorme som betaalde voor de rechten van twee vervolgen geschreven en geregisseerd door Johnson, met Daniel Craig die zijn rol als detective Benoit Blanc herneemt.

Het eerste vervolg, Glass Onion: A Knives Out Mystery, is gepland om eind 2022 uit te komen. De opnames vonden afgelopen zomer plaats.

Er is weinig bekend over het plot van de film. De officiële beschrijving van Netflix zegt simpelweg dat de film zal laten zien dat detective Benoit Blanc naar Griekenland reist om "de lagen van een mysterie af te pellen waarbij een nieuwe cast van verdachten betrokken is".

In een recente thread op Twitter, onthulde Johnson hoe hij zich ook heeft laten inspireren door Agatha Christie tijdens het maken van het vervolg:

Iets waar ik van hou bij Agatha Christie is hoe ze nooit water heeft getrapt op creatief vlak. Ik denk dat er een misvatting is dat haar boeken steeds dezelfde formule gebruiken, maar fans weten dat het tegenovergestelde waar is. Rian Johnson (@rianjohnson) June 13, 2022

Glass Onion: A Knives Out Mystery komt "deze feestdagen" uit op Netflix, dus het gaat waarschijnlijk eind november of ergens in december 2022 in première.

Het mysterie is net begonnen. Benoit Blanc keert terug in GLASS ONION: A KNIVES OUT MYSTERY, van schrijver/regisseur Rian Johnson. Komt dit vakantieseizoen naar Netflix. pic.twitter.com/9CrM1rQly0- NetflixFilm (@NetflixFilm) June 13, 2022

Dat gezegd hebbende, overweegt Netflix naar verluidt een nieuw releasemodel voor films als Glass Onion: A Knives Out Mystery. Het zou kunnen besluiten om de film een venster van 45 dagen in de bioscopen te geven voordat het wordt vrijgegeven om te streamen op Netflix. Concurrenten zoals Disney+ en Paramount Plus gebruiken dit model momenteel voor grote nieuwe releases.

Glass Onion: A Knives Out Mystery komt naar Netflix. Op een veiling heeft Netflix verschillende studio's overboden om twee Knives Out sequels te kopen voor 469 miljoen dollar.

Naast Rian Johnson zijn verschillende crewleden van Knives Out teruggekeerd om aan Glass Onion te werken, waaronder cinematograaf Steve Yedlin, componist Nathan Johnson, en editor Bob Ducsay. In de nieuwe film zal Daniel Craig opnieuw de hoofdrol vertolken als detective Benoit Blanc. De rest van de cast wordt aangevuld met enkele grote namen en herkenbare gezichten, waaronder Dave Bautista, Madelyn Cline, Janelle Monee, Kathryn Hahn, Jessica Henwick, Kate Hudson, Edward Norton, en Leslie Odom Jr, volgens een korte trailer vrijgegeven door Netflix.

Netflix heeft slechts één teaser trailer vrijgegeven. Het is ingesloten aan de bovenkant van deze gids.

Voordat je Glass Onion: A Knives Out Mystery op Netflix, moet je echt eerst Knives Out van 2019 streamen. Het zal misschien niet eindigen als verplicht kijken, maar het zal leuk zijn om naar te kijken.

Geschreven door Maggie Tillman.