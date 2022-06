Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Netflix is geen onbekende voor grote beroemdheden, maar dit jaar neemt het het op tegen een van de meest iconische personages van de cinema in de vorm van Marilyn Monroe, met de film Blonde.

We hebben alle belangrijke details over dit mysterieuze project, inclusief wanneer je het zou kunnen bekijken, en hoe je dat precies kunt doen.

Blonde is al een hele tijd in productie (of postproductie), en er doen voortdurend geruchten de ronde over de inhoud, hoe Monroe behandeld wordt en hoe het zal zijn om naar te kijken.

Niets van dat alles brengt ons echter dichter bij een releasedatum voor de film, en Netflix houdt zich op de vlakte ondanks het groen licht voor het budget van 22 miljoen dollar.

De laatste geruchten wijzen in de richting van een release in september 2022, voorafgegaan door een lancering op het filmfestival van Venetië, maar gezien de omvang van de film zouden we denken dat hij ook ergens in de bioscoop te zien zal zijn. Dat gezegd hebbende, de film heeft naar verluidt een NC-17 rating, dus misschien wordt het geen kassahit.

Het goede ding is dat, ongeacht wanneer het uitkomt en of Netflix doet een beperkte run in bioscopen, kunt u rekenen op de mogelijkheid om de film te streamen op de release, daar op Netflix.

Het enige wat je nodig hebt is een lidmaatschap of een wachtwoord delen met iemand die een account heeft voor een dag, om te gaan zitten en het zelf te bekijken.

De centrale figuur in Blonde wordt gespeeld door Ana de Armas, die zo sensationeel was in No Time to Die en Knives Out, en de cast wordt opgevuld door enkele andere grote namen:

Ana de Armas als Marilyn Monroe

Adrien Brody als de toneelschrijver (Arthur Miller)

Bobby Cannavale als de ex atleet (Joe DiMaggio)

Caspar Phillipson als de president

Sara Paxton als Miss Flynn

Julianne Nicholson als Gladys

Je kan de castlijst volledig in de gaten houden naarmate hij groeit op IMDb.

Blonde vertelt een expliciet gefictionaliseerd verhaal van Marilyn Monroe's interne leven in de jaren '50 en '60, gebaseerd op een gevierd boek van Joyce Carol Oates. Het belooft een wulpse, onverbloemde kijk te worden op hoe het was om 's werelds meest prominente sekssymbool te zijn in die jaren, maar met een fantastische inslag.

De schrijver van het originele boek heeft al de lof van de film toegezongen nadat hij in 2020 ook al een ruwe versie had gezien:

(even terzijde - ik heb de ruwe versie van Andrew Dominicks bewerking gezien en het is verbazingwekkend, briljant, zeer verontrustend en [misschien wel het meest verrassend] een volstrekt "feministische" interpretatie... niet zeker of een mannelijke regisseur ooit zoiets heeft bereikt.) https://t.co/zUubjH5yqV- Joyce Carol Oates (@JoyceCarolOates) August 10, 2020

De film is het geesteskind van regisseur en schrijver Andrew Dominik van Killing Them Softly en The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford, en het heeft hem jaren gekost om het te laten maken, maar Netflix lijkt eindelijk het geld te hebben opgestreken.

Het feit dat zowel Joe DiMaggio en Arthur Miller in de cast-lijst zitten, toont aan dat de film zal ingaan op Monroe's huwelijk met elke beroemdheid, terwijl we ook weten dat ze president Kennedy zal leren kennen, net zoals ze in het echte leven deed.

Er is ook een credit vermeld voor "Young Norma Jeane", Monroe's echte geboortenaam, dus we gaan er van uit dat we op zijn minst ook een portret krijgen van Monroe's vroege leven.

Geschreven door Max Freeman-Mills.