Staat Netflix op het punt Roku te kopen? Gesprekken over deal wervelen

(Pocket-lint) - Roku-werknemers roddelen over de mogelijkheid van een overname, volgens een nieuw rapport, en ze hopen dat het Netflix is. Business Insider heeft beweerd dat werknemers bij Roku hebben gediscussieerd over de vraag of het op het punt staat te worden overgenomen, net nu de aandelen van Roku zijn gedaald.

Het rapport merkte op dat een recente ineenstorting van Roku's aandelen het "moeilijk heeft gemaakt om te concurreren met zijn grotere tech rivalen op loon in een krappe arbeidsmarkt".

Het resultaat was een "duizelingwekkende toename van het aantal aandelen dat aan werknemers werd toegekend, waardoor Roku ver onder water bleef wat betreft op aandelen gebaseerde compensatie". Nu de mogelijkheid van een Netflix-overname intern circuleert onder de werknemers van Roku, heeft het streaming-mediabedrijf naar verluidt het handelsvenster gesloten voor al zijn personeel, waardoor ze geen van hun verworven aandelen kunnen verkopen.

Dit is allemaal volgens "twee van de mensen die bekend zijn met de zaak", zei Business Insider zonder zijn anonieme bronnen te noemen.

Roku heeft een spraaksysteem en een advertentieplatform gebouwd, en het maakt video-streamingboxen en -apparaten. Dat is waar Netflix waarschijnlijk naar toe wil. Dat gezegd hebbende, Netflix heeft nooit enige interesse getoond in het krijgen van in hardware. Maar het wordt ook geconfronteerd met meer concurrentie dan ooit met Disney + enHBO Max.

Simpel gezegd: Netflix is misschien op zoek naar diversificatie van zijn inkomstenstromen, en Roku heeft meer dan 61 miljoen actieve accounts en een toegewijde hardware aanhang.

