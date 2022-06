Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Een tv-bewerking van Neil Gaiman's uitstekende Vertigo (DC) comic book serie, The Sandman, komt deze zomer op Netflix.

Het vertelt het verhaal van Dream (de gelijknamige Sandman), die wordt vrijgelaten na 100 jaar gevangen te zijn gehouden en op pad gaat om de orde te herstellen in de Dreaming - de plaats waar we naartoe gaan als we slapen.

Als de film op de boeken lijkt, kun je onderweg veel magische momenten en verschrikkingen verwachten.

Hier is alles wat we tot nu toe weten over The Sandman op Netflix.

The Sandman zal beschikbaar zijn vanaf 5 augustus 2022.

Als een Netflix origineel, zal het exclusief zijn voor het platform. Je zult dus een Netflix-account moeten hebben.

Er zijn 10 afleveringen van The Sandman seizoen 1. Alle afleveringen zullen vanaf dag één beschikbaar zijn.

Als je je afvraagt wanneer je te weten komt wanneer het eerste seizoen van Sandman uitkomt, is het antwoord: elk moment nu. Ga naar @NetflixGeeked en alles zal onthuld worden. Nou ja, niet ALLES, maar in ieder geval de releasedatum... pic.twitter.com/IBoXCgj8pz- Neil Gaiman (@neilhimself) June 6, 2022

De serie zal ongeveer op dezelfde plek beginnen als de stripboeken (zoals in de verzamelde uitgave, Preludes and Nocturnes). Dream wordt gevangen genomen door een sekte en wordt, meer dan 100 jaar later, bevrijd om de Dreaming in wanorde aan te treffen.

Als een van de Eindelozen, een groep broers en zussen waartoe ook Lot, Dood, Vernietiging, Verlangen, Wanhoop en Delirium behoren, is het zijn taak de orde te handhaven in het rijk waar alle levensvormen in hun slaap op bezoek komen. Zijn gevangenschap heeft echter onrust veroorzaakt en die slaat over naar de wakkere wereld.

Hij moet daarom op pad om de misstanden van de afgelopen eeuw recht te zetten, inclusief het heroveren van enkele verschrikkingen die de grenzen hebben overschreden.

In de stripboeken komen andere DC- en Vertigo-personages voor, zoals John Constantine en Lucifer, die ook een eigen tv-serie hebben gehad, maar hoewel Lucifer in Netflix's The Sandman zal verschijnen, is besloten om Tom Ellis (die hem in de eopnymische tv-show speelt) niet in dezelfde rol te laten spelen. Er is dus geen sprake van een cross-over.

Dream wordt gespeeld door Tom Sturridge (The Hollow Crown), terwijl Doctor Who's Jenna Coleman Johanna Constantine speelt, een familielid van de hedendaagse tovenaar, John.

Gwendoline Christie, bekend van Game of Thrones, is de versie van Lucifer in deze serie, en Kirby Howell-Baptiste (Killing Eve) is de zus van Dream, Death.

De Britse komedieacteurs Sanjeev Bhaskar en Asim Chaudhry spelen respectievelijk Kaïn en Abel (onze favoriete personages uit het origineel van Gaiman).

Andere sterren die in de show te zien zijn, zijn Stephen Fry, Mark Hamill (als de stem van Mervyn Pumpkinhead), en Charles Dance.

Een trailer voor The Sandman, die de lanceringsdatum onthulde, werd in juni vrijgegeven als onderdeel van de Netflix Geeked vieringen. Het lijkt inspiratie te putten uit de eerste collectie van Gaiman's stripverhalen.

Netflix moet een The Sandman seizoen 2 nog bevestigen. Mocht het echter succesvol blijken, dan zijn we er vrij zeker van dat het zal worden voortgezet, aangezien er 75 edities zijn van het belangrijkste stripboek uit de oorspronkelijke run, plus specials en boeken gebaseerd op de andere leden van de Endless - met name Death.

Geschreven door Rik Henderson.