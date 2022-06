Locke & Key Seizoen 3: releasedatum, trailer en hoe te kijken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Netflix's mix van fantasy, drama en horror, Locke & Key, maakte zowel critici als kijkers onder de indruk toen het in 2020 op het toneel verscheen, en velen denken dat het in het tweede seizoen nog beter werd.

Er zijn echter nog veel meer geheimen te ontrafelen over Keyhouse. En het einde van seizoen twee heeft ons zeker klaargestoomd voor nog veel meer actie. Dus, in afwachting, hier is alles wat we weten over het komende seizoen.

Het goede nieuws is, dat je helemaal niet lang hoeft te wachten. Locke & Key seizoen 3 heeft de productie afgerond en het volgende seizoen komt op 10 augustus 2022 naar Netflix.

Locke & Key is een Netflix-original en is daarom exclusief voor het streamingplatform Netflix. Het hele seizoen zal beschikbaar zijn vanaf 10 augustus 2022.

Terwijl zowel het eerste als het tweede seizoen 10 afleveringen hadden, is bevestigd dat seizoen 3 een beetje korter zal zijn met slechts acht afleveringen in totaal. Verwacht echter dat deze afleveringen boordevol plot zitten, want Deadline meldt dat een laatste seizoen van acht afleveringen altijd het plan was van de makers van de show.

Hoewel Locke & Key is gebaseerd op een stripboekenreeks, is het plot in de show aanzienlijk gedivergeerd, dus het kan lastig zijn om te achterhalen wat er precies gaat gebeuren in seizoen 3.

Wat we wel zeker weten, is dat het vol actie zal zitten. In een interview met Collider zei Meredith Averill: "Het derde seizoen richt zich veel meer op de familie. Ze krijgen te maken met de grootste bedreiging die ze ooit hebben gehad. Dat bindt ze echt op een manier die we nog nooit eerder hebben gezien."

Die verklaring geeft niet te veel weg, maar met het einde van seizoen 2 waarin de dreiging van Captain Frederick Gideon werd geplaagd, verwachten we dat hij een nog grotere tegenstander zal zijn dan Dodge.

We verwachten ook dat de familiedynamiek zal verschuiven en evolueren in het komende seizoen, vooral omdat Nina de Memory Key gebruikte om haar verloren herinneringen te herstellen in seizoen 2. Dat kan grote gevolgen hebben. Ondertussen, Tyler deed het tegenovergestelde, nog steeds herstellende van de dood van Jackie Veda. Hij nadert ook zijn 18e verjaardag, dus we kunnen verwachten dat hij de mogelijkheid om magie te gebruiken verliest.

Alle leden van de cast zullen terugkeren in seizoen 3. Het filmen begon eigenlijk in het begin van 2021, net na de wrap van seizoen 2, dus we kunnen een aantal naadloze continuïteit tussen de seizoenen verwachten.

De terugkerende cast bestaat uit:

Darby Stanchfield als Nina Locke

Connor Jessup als Tyler Locke

Emilia Jones als Kinsey Locke

Jackson Robert Scott als Bode Locke

Asha Bromfield als Zadie Wells

Sherri Saum als Ellie Whedon

Leishe Meyboom als Abby

Kevin Durand als Frederick Gideon

De trailer voor Locke & Key seizoen 3 dropt op 6 juni 2022 als onderdeel van Netflix's Geeked Week. Je kunt hem hieronder bekijken:

Seizoen één en twee van Locke & Key worden nu gestreamd op Netflix. Je kunt kijken met een Netflix-abonnement, dat je £ 10,99/$ 15,49 per maand kost voor HD-content of £ 15,99/$ 19,99 voor 4K UHD met HDR-ondersteuning.

Helaas zal seizoen 3 het laatste seizoen van Locke & Key zijn. Dat betekent echter niet dat de show is gecanceld, drie seizoenen was altijd het plan van de makers en dat betekent dat we kunnen uitkijken naar een opgeruimd einde zonder losse eindjes.

Executive producers/co-showrunners Carlton Cuse en Meredith Averill zeiden in een verklaring "Toen we eenmaal begonnen te werken aan de serie, voelden we dat drie seizoenen de ideale lengte was om het verhaal van de Locke familie en hun Keyhouse avonturen tot een bevredigend einde te brengen."

"Als verhalenvertellers zijn we dankbaar dat we de kans hebben gekregen om onze versie van Joe Hill en Gabriel Rodriguez's ongelooflijke verhaal precies zo te vertellen als we wilden. We houden de magische sleutels echter voor ons eigen persoonlijk gebruik."

Geschreven door Luke Baker.