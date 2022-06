Selling Sunset seizoen 6: Alles wat we tot nu toe weten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Selling Sunset is niet alleen een show over prachtige huizen van miljoenen dollars, het is een show over de mooie vrouwen die die huizen verkopen en de mooie kleren die ze dragen terwijl ze dat doen.

Vol glitter, glamour en een overvloed - en we bedoelen overvloed - van drama, heeft Selling Sunset ons volledig vermaakt sinds het in 2019 op onze schermen kwam. Nu seizoen 5 helemaal is afgerond, samen met een reünie-aflevering, zijn alle ogen gericht op seizoen 6. Dit is alles wat we tot nu toe weten.

Vooralsnog is er geen bevestigde releasedatum voor Selling Sunset seizoen 6. In januari meldde US Weekly dat bronnen hebben gezegd dat Selling Sunset was verlengd voor een seizoen 6 en seizoen 7, hoewel Netflix zelf dat nog moet bevestigen.

Seizoen 1 kwam in maart 2019, gevolgd door seizoen 2 in mei 2020 en seizoen 3 in augustus 2020. Seizoen 4 kwam vervolgens in november 2021 en seizoen 5 in april 2022, dus er is niet echt een patroon om te volgen om te voorspellen wanneer een seizoen 6 zou kunnen komen.

US Weekly zei dat een bron zei dat er "een beetje een pauze" zou zijn voordat het filmen van seizoen 6 en 7 begint, dus het zou kunnen dat we pas in 2023 een seizoen 6 te zien krijgen.

Selling Sunset is een Netflix-exclusief, dus als seizoen 6 er komt, moet je je Netflix-abonnement klaar hebben om al het drama te zien ontvouwen.

Selling Sunset seizoenen een, twee en drie hadden allemaal acht afleveringen, terwijl seizoen vier en vijf er 10 hadden. Er was ook een reünie aflevering voor seizoen 5.

We verwachten dat seizoen zes ook 10 afleveringen zal hebben en het is mogelijk dat de reünie aflevering ook een ding zal worden in toekomstige seizoenen, dus het zou ook een van die kunnen hebben.

Er zal ongetwijfeld veel drama en een paar huizen van $ 20 miljoen dollar zijn om onze ogen op te laten vallen in seizoen 6 van Selling Sunset. Wat de details betreft, daar kan iedereen nu nog naar gissen, hoewel de individuele Instagram's van de cast ons waarschijnlijk wel een paar hints zullen geven over wat we kunnen verwachten.

Zal Christine terug zijn? Het lijkt erop dat ze niet meer voor de Oppenheim Group zal werken na de vermeende omkoping in seizoen 5, maar ze zal wel deel blijven uitmaken van de show. Misschien zien we Mary en Romain een huis kopen, Heather en Tarek blijven praten over hun babyreis en we verwachten dat er wat aandacht zal zijn voor Chrishelle en haar romance met G Flip.

We duimen voor meer afspraakjes tussen Emma en Micah op ons scherm en het zal interessant zijn om te zien wat Chelsea nog meer te bieden heeft als ze nog een seizoen terugkomt.

Wie komt er terug voor een Selling Sunset seizoen 6? Tot nu toe is nog geen van de cast officieel bevestigd, maar dit zijn de castleden waarvan we verwachten dat ze terugkomen:

Mary Fitzgerald

Chrishelle Stause

Emma Hernan

Amanza Smith

Heather Young

Davina Potratz

Jason Oppenheim

Brett Oppenheim

Op het einde van seizoen 5 werd gesuggereerd dat Maya Vander misschien niet meer zo zou spelen in de volgende seizoenen omdat ze naar Miami zou verhuizen om meer tijd met haar familie door te brengen. De toekomst van Christine Quinn hing ook aan een zijden draadje aan het einde van seizoen 5 en ook zij was niet aanwezig bij de reünie-aflevering. Quinn vertelde US Weekly dat haar relatie met Jason goed was sinds ze vertrok, en zei: "De show is mijn nummer 1 [en] iedereen weet dat." Ze voegde eraan toe: "Maar we moeten nu gewoon creatief worden, want ik werk niet voor de Oppenheim Group. ... Misschien is het een strijd van de makelaardijen."

Quinn en haar man kondigden in april 2022 aan dat ze een bedrijf genaamd RealOpen begonnen dat zich concentreert op vastgoedtransacties met cryptocurrency, dus we zullen zien wat daar gebeurt.

Wat Vanessa Villela betreft, is het niet duidelijk of we haar zullen terugzien gezien ze naar verluidt naar Londen verhuist met haar verloofde. Het is ook niet zeker of nieuw meisje Chelsea Lazkani zal terugkeren - hoewel we vermoeden dat het waarschijnlijk is.

Nee, nog niet. We verwachten ook niet dat er een zal verschijnen voor een tijdje omdat we nog steeds wachten op de officiële bevestiging dat het seizoen doorgaat.

Selling Sunset seizoenen 1, 2, 3, 4 en 5 zijn allemaal beschikbaar op Netflix, dus je kunt de luxe huizen en drama naar hartenlust streamen.

Er is ook een spin off-serie genaamd Selling Tampa beschikbaar om te streamen op het platform en terwijl er nog geen informatie over is, lijkt het erop dat er ook een Selling The OC gaat komen.

Het is nog niet bevestigd of er een seizoen 7 van Selling Sunset komt, al zou het ons niet verbazen als dat wel zo is. Zoals gezegd vertelden bronnen aan US Weekly dat er een seizoen 6 en seizoen 7 zou komen, al wachten we nog steeds op bevestiging van Netflix.

Geschreven door Britta O'Boyle.