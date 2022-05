Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De tv-serie The Lincoln Lawyer - gebaseerd op de boeken van Michael Connelly die ook de inspiratie vormden voor de gelijknamige film van Matthew McConaughey - is in mei op Netflix gekomen en het is uitstekend.

Als je het hele Lincoln Lawyer seizoen 1 al hebt gebinged en je hebt die laatste scène gezien, dan vraag je je ongetwijfeld af of er een seizoen 2 komt. Wij ook. Hier is alles wat we tot nu toe weten.

Op dit moment heeft Netflix de Lincoln Lawyer nog niet verlengd voor een seizoen 2, maar het zou ons verbazen als dat niet het geval zou zijn, aangezien de show sinds de release in de top tien heeft gestaan en er genoeg materiaal is uit Connelly's zes boeken om mee te werken waarin Mickey Haller een centrale rol speelt.

The Lincoln Lawyer seizoen 1 kwam op het streaming platform op 13 mei 2022, dus als een tweede serie wordt aangekondigd, is het waarschijnlijk dat we zullen moeten wachten tot de lente / zomer 2023 voordat het op onze schermen komt.

Voor nu is er nog niets bevestigd, maar we zullen deze functie bijwerken zodra we iets horen.

Als er een seizoen 2 van de Lincoln Lawyer is, zul je je Netflix-abonnement nodig hebben om het te bekijken.

Met het eerste seizoen een Netflix-original, zal het tweede seizoen ongetwijfeld ook beperkt zijn tot Netflix.

Met geen seizoen 2 bevestigd tot nu toe, dit is allemaal giswerk voor nu, maar we zouden verwachten dat seizoen 2 het voorbeeld van seizoen een te volgen.

Het eerste seizoen heeft 10 afleveringen, dus het is waarschijnlijk dat eventuele volgende seizoenen 10 of meer afleveringen zullen hebben. Op dit moment, zonder een bevestiging van seizoen twee, veronderstellen we dat het antwoord op deze vraag op dit moment geen is.

Spoiler alert in deze sectie dus sla dit deel over als je seizoen één nog niet hebt uitgespeeld.

Aangezien het eerste seizoen Michael Connelly's The Brass Verdict adapteerde, is het mogelijk dat een tweede seizoen het derde boek genaamd The Reversal zou kunnen behandelen, hoewel dat natuurlijk niet gegarandeerd is.

De slotscène van het eerste seizoen sloot echter perfect aan bij seizoen twee toen er een beeld werd getoond van iemand die Mickey Haller ziet surfen. De persoon had een getatoeëerde arm, wat suggereerde dat Mickey eindelijk vrede had na zijn surfongeluk en na Jesus Menendez uit de gevangenis te hebben gehaald dankzij de getuigenis van Gloria Dayton (Glory Days), maar dat niet iedereen daar blij mee was.

Glory Days beweerde dat de persoon die haar aanviel en haar vriend vermoordde - waarvoor Menendez in de gevangenis zat - een tatoeage op zijn arm had, dus in seizoen twee zal Haller ongetwijfeld te maken krijgen met het feit dat hij misschien één man uit de gevangenis heeft gekregen, maar dat hij degene die dacht dat hij ermee weg was gekomen, terug in de schijnwerpers heeft gezet.

Er zal waarschijnlijk ook een andere overkoepelende verhaallijn zijn, die ongetwijfeld verband zal houden met het kantoor van de officier van justitie waar Maggie McPherson - Haller's eerste ex-vrouw - werkt.

Zonder bevestiging van een tweede seizoen, weten we natuurlijk nog niet wie er gecast zal worden, maar we kunnen wel een paar gefundeerde gissingen maken.

Ten eerste zal Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo) vrijwel zeker zijn opwachting moeten maken om een tweede seizoen te laten slagen, maar het zou ook vreemd zijn als Lorna (Becki Newton), Maggie (Neve Campbell), Hayley (Krista Warner), Cisco (Angus Sampson) en Izzy (Jazz Raycole) niet zouden terugkeren, aangezien al deze personages sleutelrollen speelden.

Hier is de volledige lijst van personages uit het eerste seizoen waarvan we verwachten dat ze terugkeren voor een tweede seizoen:

Mickey Haller - Manuel Garcia-Rulfo

Lorna Crain - Becki Newton

Maggie McPherson - Neve Campbell

Cisco - Angus Sampson

Izzy Letts - Jazz Raycole

Detective Raymond Griggs - Ntare Mwine

Hayley Haller - Krista Warner

Nee, nog niet. Met geen bevestiging van een tweede seizoen 2 voor nu, kan het nog wel even duren voordat we een trailer zien voor het volgende seizoen.

U kunt de eerste seizoen trailer hieronder bekijken.

Alle 10 afleveringen van de Lincoln Lawyer seizoen één zijn beschikbaar om te kijken op Netflix. Ze zijn elk ongeveer 45 minuten lang.

Als je er klaar mee bent en je wilt je tanden in iets anders zetten voordat we erachter komen of er een seizoen 2 komt, dan raden we Bosch op Amazon Prime aan.

Ook in navolging van Connelly's boeken, LAPD detective Harry Bosch deelt soortgelijke kenmerken als Haller en de shows hebben een vergelijkbare structuur, maar Bosch is ook Mickey Haller's halfbroer met de twee delen dezelfde vader, advocaat J. Michael Hallerin, dus er is een beetje extra fun fact voor je.

Geschreven door Britta O'Boyle.