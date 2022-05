Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Stranger Things seizoen 4 is eindelijk beschikbaar op Netflix en om dat te vieren, stuurde de streamingdienst donderdag het Empire State Building de Upside Down in.

Zeven nieuwe afleveringen van de kitch-horrorserie zijn nu te bekijken op de streamingdienst en de cast bezocht het iconische New York City-monument op de vooravond ervan.

"We zijn blij dat we New Yorkers en onze bezoekers kunnen verenigen met once-in-a-lifetime ervaringen in 's werelds beroemdste gebouw," zei de voorzitter van de Empire State Building Observaroty, Jean-Yves Ghazi. "Nu kunnen onze gasten oog in oog komen te staan met een van de meest iconische monsters van televisie op onze 86th Floor Observatory."

De speciale lichtshow vanaf de top als het gebouw komt een dag nadat rivaliserend platform Disney+ het Londense Battersea Power Station omtoverde in een stel lichtzwaarden om de lancering van Obi-Wan Kenobi te vieren. Die serie is ook vandaag, vrijdag 27 mei 2022, van start gegaan.

Stranger Things 4 verschilt al duidelijk van de vorige seizoenen door de looptijden van de afleveringen. Om al hun ideeën in de nieuwste reeks te passen, hebben makers The Duffer Brothers elke aflevering langer gemaakt dan de gebruikelijke lengte voor een tv-show. Ze duren elk meer dan een uur, met veel afleveringen die meer dan 75 minuten duren.

De laatste aflevering - "The Massacre at Hawkins Lab" - is een speelfilm van een uur en 40 minuten.

Geschreven door Rik Henderson.